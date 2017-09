Von Thomas Mair

Innsbruck – Vergangenen Dienstag war Wackers Ersatzkapitän Florian Jamnig mit dem Dreierpack in seiner 99. Erste-Liga-Partie der umjubelte Akteur im Tivoli-Stadion. Sein Jubiläumsspiel in Kapfenberg am Freitag ging allerdings gründlich daneben. Der FC Wacker kassierte eine 1:2-Niederlage und setzte seine magere Serie in der Fremde (nur ein Sieg aus sechs Spielen) fort. Mit Kapfenberg-Trainer Stefan Rapp konnte dennoch ein Tiroler jubeln, insbesondere weil er im Vorfeld ein Unentschieden gegen Innsbruck blanko unterschrieben hätte.

Genau in der Phase, als der FC Wacker nach einer knappen halben Stunde das Kommando im Franz-Fekete-Stadion übernahm, stellten die Obersteirer die Weichen zum zweiten Heimsieg der Saison. Manuel Haas köpfelte nach einer Flanke von Daniel Geiss­ler alleinstehend zum 1:0 (33.) ein und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Direkt im Anschluss war den Innsbruckern zudem das Glück nicht hold, als Ivan Grabovac eine Schimpelsberger-Flanke per Kopf an die eigene Latte verlängerte. Stürmer Zlatko Dedic wäre einschussbereit dahinter gestanden.

Nach der Pause zeigten die Schwarz-Grünen, dass sie dem Spiel noch eine Wende geben wollten, doch die kalte Dusche folgte erneut auf dem Fuß. Geissler zirkelte einen Freistoß von der linken Seite zum 2:0 (55.) genau ins Kreuzeck und die wackeren Hoffnungen auf einen Punktgewinn schwanden auf ein Minimum. Der 1:2-Anschlusstreffer durch Stefan Rakowitz (88.) fiel am Ende zu spät. Die Innsbrucker konnten sich keine nennenswerte Torchance mehr erarbeiten und mussten ein weiteres Mal bei der langen Heimreise ihre Wunden lecken.