London - Der FC Liverpool musste in der englischen Premier League am fünften Spieltag einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam im eigenen Stadion gegen den FC Burnley nicht über ein 1:1 hinaus und musste sich am Samstag vorerst mit Platz acht in der Tabelle zufrieden geben.

Scott Arfield (27.) hatte die Gäste aus Burnley zunächst in Führung geschossen. Kurz darauf gelang Mohammed Salah (30.) der Ausgleichstreffer. In der Vorwoche hatten die Reds gegen Manchester City bereits mit 0:5 verloren.

Den „Citizens“ gelang beim 6:0 gegen den FC Watford (ohne Prödl) ein weiterer Kantersieg. Der Argentinier Sergio Agüero erzielt dabei drei Tore (27.,31.,81.). ManCity zog in der Tabelle vorerst am bisherigen Leader ManUnited vorbei. (dpa)