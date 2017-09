Stuttgart - Kapitän Christian Gentner vom VfB Stuttgart hat sich beim Zusammenprall mit Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels schwere Kopfverletzungen zugezogen. „Er hat definitiv eine schwere Gehirnerschütterung und wohl auch ein paar Knochen im Gesicht gebrochen“, sagte VfB-Trainer Hannes Wolf nach dem 1:0-Erfolg am Samstag. „Aber die Ärzte sagen, er wird wieder okay. Wir hoffen, dass er bald wieder gesund ist.“

Gentner war in der 84. Minute vom herauseilenden Casteels mit dem Knie am Kopf getroffen und anschließend mit einer Trage aus dem Stadion gebracht worden. Schiedsrichter Guido Winkmann verzichtete allerdings auf eine Verwarnung für Casteels, auch den Videobeweis nutzte er nicht.

„Aber das interessiert mich jetzt gar nicht, die Schiedsrichter haben so einen schweren Job. Mich interessiert nur, dass unser Kapitän hoffentlich schnell wieder gesund wird“, sagte Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke.

Schiedsrichter Winkmann hatte die Szene vor der schweren Verletzung Gentners nach Angaben von DFB-Schiedsrichter-Manager Hellmut Krug „im Spiel direkt als unglücklichen Zusammenprall bewertet“. Deshalb gab der Referee in der Partie der Stuttgarter gegen den VfL Wolfsburg am Samstag keinen Foulelfmeter, wie Krug sagte.

„Dennoch nahm er in der Spielunterbrechung Kontakt zum Video Assistenten auf, der diese Einschätzung nach Ansicht der TV-Bilder bestätigte. Deshalb wurde die Entscheidung nicht korrigiert“, sagte Krug, der auch Projektleiter Videobeweis ist.

Bremen wochenlang ohne Kruse

Liga-Konkurrent Werder Bremen muss unterdessen einige Wochen auf Max Kruse verzichten. Der Offensivspieler habe sich am Samstag im Punktspiel gegen den FC Schalke 04 (1:2) einen Bruch des Schlüsselbeins zugezogen, teilte der Club via Twitter mit. Der 29-jährige Kruse sollte noch am Samstag operiert werden. Wie lange der erfolgreichste Torschütze der Bremer in der vergangenen Saison ausfällt, ist offen. Kruse hatte sich bei einem Foul des Schalkers Thilo Kehrer in der 16. Minute verletzt. „Der Ausfall von Max Kruse ist ein großer Verlust. Jeder kennt seinen Stellenwert. Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird“, sagte Trainer Alexander Nouri. (dpa)