Barcelona – Der spanische Fußball-Vizemeister FC Barcelona muss rund vier Monate auf Ousmane Dembele verzichten. Der Franzose erlitt am Samstag beim 2:1-Auswärtssieg gegen Getafe einen Sehnenriss im linken Oberschenkel und wird in der kommenden Woche von einem Spezialisten in Finnland operiert, wie der Club am Sonntag bekanntgab.

Dembele war im Sommer um vorerst 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund verpflichtet worden. (APA