London – Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat am fünften Spieltag der Premier League den FC Everton mit 4:0 (1:0) geschlagen. Antonio Valencia (4. Minute), Henrich Mchitarjan (83.) und Anthony Martial (90.+2) per Foulelfmeter erzielten am Sonntag die Tore für die Red Devils. Außerdem traf in der 89. Minute der ehemalige Everton-Stürmer Romelu Lukaku für Man United.

Evertons Wayne Rooney, der bis zu seinem Wechsel im Sommer 13 Jahre in Manchester gespielt hatte, blieb torlos. Bei seiner Auswechslung in der 82. Minute wurde er von den Zuschauern in Old Trafford mit Applaus und Sprechchören gefeiert.

Man United steht nach dem Sieg mit 13 Punkten zusammen mit dem punktgleichen Lokalrivalen Manchester City an der Spitze der Premier-League-Tabelle. Beide Teams haben auch dieselbe Tordifferenz.

Nullnummer im Derby

Das Londoner Fußball-Derby zwischen Chelsea und Arsenal hat am Sonntag mit einer Nullnummer geendet. In einer eher unspektakulären Partie gab es nur wenige Aufreger, einer davon war die Rote Karte für David Luiz nach einer Attacke an Sead Kolasinac in der 87. Minute.

Chelsea liegt nun als Dritter drei Punkte hinter der Tabellenspitze, den zwölftplatzierten „Gunners“ fehlen sechs Punkte auf Platz eins. (APA)