Innsbruck — Der Herbst naht. Das Sommermärchen der österreichischen Fußballfrauen, die bei der EURO bis ins Halbfinale vorgestoßen waren, ist Geschichte. Am Dienstag (20 Uhr, live ORF Sport+) geht es längst um das nächste Großereignis — die WM 2018. Von einer neuen Zeitrechnung will man bei den Damen aber nichts wissen. „Die EURO ist nicht Vergangenheit. Viele Leute sagen, dass wir uns davon nichts mehr kaufen können, doch wir tragen das weiter in unseren Herzen", glaubt Teamchef Dominik Thalhammer.

Der 46-Jährige hofft, „noch Größeres erreichen" zu können und verlängerte seinen Vertrag. Vorerst geht es allerdings kleiner los, mit der WM-Qualifikation. Außer gegen Spanien dürfte das ÖFB-Team in der Gruppe 7 kaum in die frühere Außenseiterrolle schlüpfen. Thalhammer: „In Holland waren wir als Underdog sehr oft auf lange Bälle und Gegenpressing ausgerichtet. Das müssen wir jetzt adaptieren." Er wolle eine „Philosophie des Erfolgs" spielen. Soll heißen: eine Taktik, stets angepasst an die eigene und die gegnerische Mannschaft.

Seit vergangenem Dienstag stellte Thalhammer in Bad Tatzmannsdorf die Seinen auf den Gegner in Krusevac ein — ohne viel Konkretes, abgesehen von einer vermutlich offensiveren Spielanlage, zu verraten: „Serbien ist ein Überraschungsei, man weiß nicht genau, was drinnensteckt."

Die Spielerinnen, darunter auch die EM-erprobten Tirolerinnen Nicole Billa und Katharina Schiechtl, sind sich der neuen Situation bewusst. „Es beginnt alles von Neuem. Wir ruhen uns aber nicht auf den Lorbeeren aus, sind topmotiviert", beschreibt Torjägerin Nina Burger. Mittelfeldspielerin Sarah Puntigam ergänzte: „Wir hatten das Highlight EM. Aber es wäre der Wahnsinn, wenn wir es zur WM schaffen würden. Umso wichtiger ist es, dass wir gut in die Quali starten."

Nicht dabei ist Kapitänin Viktoria Schnaderbeck (Patellasehne). Neu im Team: Adina Hamidovic (SC Sand) und Spanien-Legionärin Katharina Aufhauser. (TT, APA)