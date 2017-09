München – Für Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München ist das Fußballjahr vorzeitig beendet. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, zog sich der 31-Jährige im geheimen Abschlusstraining am Montag vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Schalke 04 einen erneuten Haarriss im linken Mittelfuß zu. DFB-Chefcoach Joachim Löw hat in der so wichtigen WM-Saison eine Sorge mehr.

Neuer wurde bereits Dienstagfrüh in Tübingen operiert, dem Bayern-Kapitän wurde dabei eine Platte in den Fuß eingesetzt. „Dass Manuel Neuer sich erneut eine Verletzung zugezogen hat, tut uns wahnsinnig leid für ihn. Die Operation ist optimal verlaufen und das ist jetzt das Wichtigste“, erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Ulreich muss wieder als Ersatz ran

„Wir sehen jetzt gemeinsam mit unserem Kapitän nach vorne. Manuel wird uns im Jänner in alter Stärke wieder zur Verfügung stehen“, ergänzte der Ex-Nationalspieler. Sven Ulreich wird Neuer bis dahin wieder im Kasten vertreten. Dritter Tormann der Mannschaft mit den Österreichern David Alaba und Marco Friedl ist Christian Früchtl, der auch im Kader des FC Bayern II steht.

Neuer wähnte sich in der so wichtigen WM-Saison nach seiner langwierigen Fußverletzung gerade wieder auf dem Weg zur Bestform. Beim 4:0 gegen Mainz 05 fing der 74-malige Nationalspieler alles ab und freute sich auf die Rückkehr nach Schalke. In den englischen Wochen werde er „schneller zu meiner alten Stärke zurückkommen“, sagte der Torhüter - bevor es zum erneuten Rückschlag am Montag kam.

Bereits im März operiert

Im vergangenen März hatte sich Neuer einem operativen Eingriff am linken Fuß unterziehen müssen. Es folgte zwar ein rasches Comeback, aber beim Champions-League-Aus der Bayern gegen Real Madrid erlitt der Weltmeister erneut einen Bruch am Mittelfuß. Auf eine Operation wurde verzichtet. Neuer trug lange Zeit Gips, auch noch bei seiner Hochzeit im Juni. Ein langes Aufbautraining war nötig.

Für Neuer, den FC Bayern und auch Löw ist die Nachricht über die lange Pause ein schwerer Schlag. Der Keeper hätte im Oktober in den abschließenden WM-Qualifikationspartien in Nordirland und gegen Aserbaidschan sein Länderspiel-Comeback geben sollen.

Neuers bisher letzter Auftritt im DFB-Trikot ist schon lange her. Der frühere Schalker hatte am 11. Oktober 2016 beim 2:0 in der WM-Qualifikation gegen Nordirland im Tor gestanden. (APA/dpa)