Innsbruck – Dass Amstetten ein unangenehmer Gegner in der zweiten Runde des ÖFB-Cups werden könnte, das wusste man nicht erst seit der ersten Runde dieses Bewerbs. Mit 1:0 hatte der aktuelle Vierte der Regionalliga Ost den Sensations-Tabellenführer der Sky Go Erste Liga, Wiener Neustadt, ausgeschaltet.

Und auch am Dienstagabend sollte die Geduld des FC Wacker Innsbruck, unterstützt von gut 50 lautstarken Fans, lange auf die Probe gestellt werden, ehe Florian Jamnig traf. Die Entstehungsgeschichte:

Erst ein zu Recht aberkanntes Abseitstor der Gastgeber, schließlich ein weiterer Angriff der Amstettner, der von den Tirolern im Mittelfeld abgefangen wurde. Die Hereingabe vom linken Flügel (Simon Pirkl) landete vor Florian Jamnig, der aus zehn Metern abzog (78.) – und traf: 0:1! Der auf der Linie postierte Amstetten-Verteidiger machte bei seiner Befreiungsaktion keine gute Figur, der FC Wacker durfte jubeln.

Dass auf dem tiefen Boden über 90 Minuten kein schönes Spiel zu erwarten war, dass die Außenseiter am Schluss alles nach vorne warfen, wertete den Aufstieg der mit zahlreichen jungen Akteuren gespickten Wacker-Elf zusätzlich auf. Ein wichtiger Sieg für die Moral und für die Vereinskasse. Ein Erfolg etwa, der Austria Lustenau (0:2 bei Oedt/Oberösterreich-Liga) nicht beschieden war. Auch der Wolfsberger AC musste in Gleisdorf beim 2:1-Erfolg lange kämpfen, Ried kämpfte Neusiedl auswärts nieder (0:1). Der LASK indes musste bei Westligist Grödig ebenso wie Hartberg in Horn (Ostliga) in die Verlängerung. (floh)