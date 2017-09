Barcelona – Superstar Lionel Messi hat den FC Barcelona mit einem Viererpack zum fünften Sieg im fünften Spiel der spanischen Meisterschaft geführt. Barca feierte am Dienstagabend gegen SC Eibar einen 6:1-Kantersieg. Der Argentinier Messi (21./Foulelfer,59.,62.,87.), Neuzugang Paulinho (38.) und Denis Suarez (53.) trafen für die Katalanen.

Barca führt die Tabelle der spanischen Primera Division damit nach fünf Spieltagen mit 15 Punkten souverän an. Der härteste Verfolger FC Sevilla kann den Rückstand am Mittwoch aber noch auf zwei Zähler verkürzen. Titelverteidiger Real Madrid hat erst acht Punkte gesammelt, empfängt am Mittwochabend aber noch Real Betis Sevilla. (dpa)