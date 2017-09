Augsburg – Eine obszöne Geste von Daniel Baier beim 1:0-Sieg des FC Augsburg gegen RB Leipzig hat für Wirbel gesorgt. Der Kapitän des deutschen Bundesligisten machte während der Partie am Dienstagabend eine masturbierende Handbewegung, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Die Geste galt offenbar den Sachsen, deren Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem Schlusspfiff zu Baier stürmte, mit ihm stritt und dem Routinier den Handschlag verweigerte. „Ich brauche die Aktion nicht zu kommentieren oder bewerten, das sollen andere tun“, sagte der Coach. „Schade dass es nicht während des Spiels gesehen wurde.“

Hasenhüttl berichtete von einem Gespräch mit dem 4. Offiziellen der Partie. „Hätte er es gesehen, hätte er ihn sofort vom Platz gestellt. Das hat er mir gesagt“, erzählte Hasenhüttl. Zu einer möglichen Sperre für Baier sagte der RB-Coach: „Davon haben wir nicht viel.“

Der Augsburger Mittelfeldakteur spielte die Szene herunter. „Da sind Emotionen drin. Nach dem Spiel ist das für mich vergessen“, sagte der 33-Jährige. Auf die Frage, ob er nochmal mit Hasenhüttl reden wolle, antwortete Baier: „Er will ja nicht, von daher bringt es nichts.“

DFB ermittelt

Inzwischen hat der DFB-Kontrollausschuss ein Verfahren gegen Daniel Baier eingeleitet. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte, ermittelt der Ausschuss nach dem Liga-Duell mit RB Leipzig gegen den Mittelfeldspieler wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens. Der Routinier wurde zu einer zeitnahen Stellungnahme aufgefordert.

Der Kapitän der Schwaben bat im Internet um Entschuldigung für seine provozierende Handbewegung unterhalb der Gürtellinie. Er habe in der Nacht nach der Partie „kein Auge zugetan“, schrieb der 33-Jährige bei Instagram. Er sei „in einer Szene meiner Vorbildfunktion als Kapitän des FCA nicht gerecht geworden“, führte er weiter aus. „Aus der Emotion heraus habe ich mich zu einer Geste hinreißen lassen, von der ich selbst nicht weiß, wie ich dazu komme.“

Baier habe bereits am Vorabend versucht, sich in der Kabine von Leipzig zu entschuldigen und „das Missverständnis aus der Welt zu räumen“. Am Mittwoch habe er sich auch bei den eigenen Teamkollegen entschuldigt, „weil nun meine sinnlose Geste die tolle Leistung der Mannschaft in den Hintergrund rücken lässt“, wie er schrieb. (dpa)