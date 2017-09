Innsbruck – Die WSG Wattens hat sich in dieser Saison in der Defensive schon viele Schnitzer geleistet. Da darf man ruhig einmal dem Gegner den Vortritt lassen. Genau gesagt leitete eine übermotivierte Kapfenberger „Sense“ von Manuel Haas an WSG-Turbo Flo Toplitsch die frühe 1:0-Führung in der Steiermark ein. Milan Jurdik hämmerte den fälligen Elfmeter zu seinem fünften Saisontor trocken in die Mitte. Bei einem Volley von Tamba M’Pinda (24.) war sogar ein zweiter Treffer möglich, wenig später strich ein Feyrer-Kopfball als beste Chance der Hausherren am langen Pfosten vorbei. Die Wattener ließen am 28. Geburtstag von Benni Pranter mit kollektiver Abwehrarbeit in Halbzeit eins nicht viel zu.

Nach der Pause bewahrte WSG-Goalie Ferdinand Oswald sein Team mit einer Glanztat bei einem Bratic-Kopfball vor dem Ausgleich (52.). Ein unwiderstehlicher Antritt von Sebastian Santin brachte Bratic nur drei Minuten später eine strittige Gelb-Rote Ampelkarte ein, die Überzahl schien den Wattenern nach verstärktem Druck der Steirer gerade recht zur Hilfe zu kommen. Denkste: Kapfenberg glich in Unterzahl durch die Lufthoheit von Rangel zum 1:1 (61.) aus. Das wiederum forderte den verstärkten Vorwärtsgang der Tiroler heraus, ein weiterer Jurdik-Treffer wurde wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung aber aberkannt. In der Nachspielzeit landete ein Freistoß von Kapfenberg-Kapitän David Sencar noch an der Stange. Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? „Es gibt ein lachendes und ein weinendes Auge. Die Leistung war über weite Strecken sehr okay“, sagte Sportmanager Stefan Köck nach vier Punkten in den letzten zwei Spielen.