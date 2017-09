Von Wolfgang Müller und Alex Gruber

Innsbruck – Bezeichnend, dass sich unmittelbar nach dem 0:0 gegen die starken Hartberger Trainer, Spieler und Funktionäre darauf einschworen, die fehlenden Punkte nächsten Freitag in Lustenau zu holen. Denn mit dem ersten „Trimester“ kann man im schwarzgrünen Lager nicht zufrieden sein. Wenn der Anspruch ganz klar mit dem Aufstieg definiert sein muss, ist Platz fünf eben nicht das Gelbe vom Ei.

„Stimmt schon. Wir haben den ein oder anderen Punkt liegen gelassen, sind aber voll auf Schlagdistanz“, bilanziert Alfred Hörtnagl, der seine Profis auf Kurs sieht. „Wir sind nur fünf Punkte hinter dem Ersten. Auf Tuchfühlung bleiben, lautet das Motto bis zur Winterpause, denn in dieser Liga geht erfahrungsgemäß erst im Frühjahr die Aufstiegspost ab“, so der FCW-General-Manager. Genau vor einem Jahr hatte der FC Wacker übrigens als Tabellen-Achter sieben Punkte weniger auf dem Konto.

„Die Heimbilanz kann sich sehen lassen. Da sieht man doch eine Stabilität, schließlich haben wir fünfmal kein Tor kassiert. Auswärts haben wir noch Verbesserungspotenzial“, nimmt Hörtnagl seine Truppe vor allem auf fremden Plätzen verstärkt in die Pflicht. Nur fünf Punkte aus sechs Spielen sind eindeutig zu wenig für die schwarzgrünen Ansprüche. Vor allem Offensivspieler wie Martin Harrer, Daniele Gabriele oder Zlatko Dedic sollten sich öfter als Torschützen feiern lassen.

Dafür kann sich die Tivoli-Bilanz mit 14 Punkten aus sechs Spielen (vier Siege, zwei Remis und das imposante Torverhältnis von 10:2) durchaus sehen lassen.

„Achterbahnfahrt der Gefühle“ in Wattens

Wer in Kapfenberg – dort haben zuletzt mit Ried und dem FC Wacker zwei Aufstiegskandidaten verloren – ein Remis holt und sogar Chancen auf einen Dreier hält, ist sicher nicht so weit weg vom Schuss. Fünf Niederlagen in Serie haben die WSG Wattens von Anfang August bis Anfang September aber ins Niemandsland der Tabelle befördert.

„Wir haben fünf bis sechs Punkte zu wenig. Die Saison war bislang eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und jetzt sind wir wieder ganz gut zurück in der Spur“, hält Coach Thomas Silberberger nach dem Remis in der Steiermark und dem vorangegangenen Heimsieg gegen Liefering fest.

Von einem Partybus – mit Topscorer Benni Pranter (4 Tore/2 Assists) gab’s ja auch noch ein Geburtstagskind (28) zu begießen – war die WSG-Heimreise aus der Steiermark weit entfernt. Wenngleich Sportmanager Stefan Köck vor der Abfahrt sagte: „Eine Runde darf der Benni schmeißen.“

Ab sofort wartet vor dem kommenden Heimspiel gegen den FAC aber wieder viel Arbeit auf die WSG. „Einige sind weit hinter den Erwartungen zurück und haben Luft nach oben“, führt Silberberger, ohne Namen zu nennen, aus. Fakt ist, dass Heimkehrer Simon Zangerl auch aufgrund von Verletzungen eine Seuchensaison hat. Die Fußstapfen eines Christian Gebauer erwiesen sich für Dino Kovacec und Sebastian Santin (zeigt als Rechtsverteidiger gut auf) zu groß. In Summe ging im Kollektiv eben nichts mehr so leicht wie im Frühjahr.

In der Vorsaison hielt Wattens nach zwölf Spielen bei drei Punkten (14) mehr. Eines ist zu diesem Zeitpunkt gleich geblieben: Speerspitze Milan Jurdik (heuer schon 5, im Vorjahr noch 4 Tore) führt die interne Torschützenliste an, was das Arbeitszeugnis des 25-jährigen Slowaken bestätigt. Moral haben die Grünweißen im Team wieder bewiesen.