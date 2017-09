Von Alex Gruber

Wattens – Einen größeren Steinwurf entfernt vom Gernot-Langes-Stadion saß Florian Buchacher gestern in seiner Wohnung, um seinen Wettlauf gegen die Zeit zu charakterisieren. Neben den Langzeitverletzten (Kovacec, Neurauter, Pellizzari, Steinlechner) tickt die Uhr auch gegen den Linksverteidiger. Der Hustensaft auf der Küchenplatte verrät, wo der Schuh drückt: „Mir geht’s nicht so schlecht, aber an Leistungssport kann ich gerade nicht denken. Vielleicht geht sich am Donnerstag eine Laufeinheit aus.“

Ob morgen mit ihm am Feld oder ohne ihn, eines sei klar: „Ich möchte mit einem Heimsieg gegen den FAC in mein Geburtstagswochenende starten. Und falls es sich für mich nicht ausgeht, bin ich überzeugt, dass es die Jungs auch ohne mich schaffen.“

Die letzten sechs Jahre – der IACler wechselte im Sommer 2011 von der Reichenau nach Wattens – mussten die Grünweißen nicht oft auf den „Buchi“ verzichten. Der ehemalige Innsbrucker „Hof-Kicker“, der auch nie eine Fußball-Akademie von innen sah, stand regelmäßig seinen Mann. „Ein top wertvoller Spieler über viele Jahre“, lobt Sportmanager Stefan Köck den Jubilar. Der Hauch eines „Patienten“ – nicht wegen des Hustens – begleite den sympathischen Kerl ebenfalls: „Es ist nur gut, dass es im Gegensatz zum Eishockey beim Fußball keinen ‚Cable Guy‘ gibt. Weil wenn sie den Buchi über 90 Minuten verkabeln würden, wäre das eine mörderische Hetz“, lacht Köck angesichts der Tiraden, die sein Linksverteidiger, auch zuletzt beim Auswärtsremis in Kapfenberg, von sich gibt. Heiß, heißer, Buchacher. Privat zum Umarmen, am Feld ab und zu zum „Davonlaufen“, wie auch sein Trainer Thommy Silberberger meint: „Ich habe schon als Spieler in Kufstein gesagt, dass er alle Attribute mit sich bringt, die einem Gegner weh tun können. Und dieser Meinung bin ich im positiven Sinne noch heute“, sagt Silberberger, der natürlich ebenfalls auf eine rasche Genesung des Stammspielers setzt: „Vielleicht bringe ich ihm persönlich ein Zapferl vorbei“, scherzte Silberberger, ehe er sich angesichts der langen Ausfallsliste wieder mögliche Optionen durch den Kopf gehen ließ.

Was die Personalie von Buchacher noch erzählt: Über den ARBÖ holte der Bürokaufmann, der später auch auf der Uni werkte, die Berufsreifeprüfung als Grundstein zur Ausbildung zum Physiotherapeuten (2016 abgeschlossen) nach. Der „Buchi“ hat Biss: „Die Bundesliga war immer ein Traum von mir und ein bisschen träumen wird man wohl noch dürfen.“ Den runden Geburtstag feiert er am Samstag gemeinsam mit Unterhaus-Torjäger Michael Simic (SVI), der seit Dienstag ebenfalls 30 Lenze zählt.