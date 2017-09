Salzburg – Red Bull Salzburg ist nach der zweiten Runde neuer Tabellenführer der Fußball-Europa-League-Gruppe I. Am Donnerstag feierten die „Bullen“ einen verdienten 1:0-(0:0)-Heimsieg über den französischen Traditionsclub Olympique Marseille und setzten sich mit vier Punkten vor „OM“ (3) an die Spitze. Das entscheidende Tor gelang Munas Dabbur in der 73. Minute.

Nächster Gegner ist am 19. Oktober auswärts Konyaspor (3 Punkte), das mit dem 2:1 über Schlusslicht Vitoria Guimaraes (1) den ersten Sieg feierte.

Austria schrieb mit 2:2 in Athen an

Austria Wien hat am Donnerstag im zweiten Spiel der Gruppenphase in der Fußball-Europa-League angeschrieben. Nach dem 2:2 (1:1) auswärts bei AEK Athen halten die Wiener bei einem Punkt und hielten damit eine realistische Chance auf den Aufstieg am Leben. Der Ausgleich für die Gastgeber durch Marko Livaja fiel erst in der 90. Minute.

Livaja brachte die Gastgeber nach 28 Minuten in Führung. Treffer von Christoph Monschein (43.) bzw. Ismael Tajouri (49.) drehten das Spiel zugunsten der Wiener. Nach einer Abwehrschlacht, in der Austria-Tormann Patrick Pentz eine herausragende Leistung bot, mussten die Austria spät den verdienten Ausgleich hinnehmen. AC Milan gewann zu Hause gegen Rijeka 3:2 und führt die Gruppe D mit sechs Punkten vor Athen (4) und der Austria an. (APA)