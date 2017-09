London – Englands Rekordmeister Manchester United befindet sich weiterhin in Topform. Die „Red Devils“ feierten am Samstag in der 7. Premier-League-Runde einen 4:0-Heimsieg über Crystal Palace. Die Treffer gegen das Schlusslicht erzielten Juan Mata (3.), Marouane Fellaini (35., 49.) und Romelu Lukaku (86.).

United holte aus den jüngsten zehn Pflichtspielen neun Siege und ein Remis und liegt fünf Punkte vor Tottenham, das sich auswärts gegen Huddersfield auch dank eines Doppelpacks von Harry Kane mit 4:0 durchsetzte. Der englische Teamstürmer hält bei elf Treffern in seinen jüngsten sechs Einsätzen.

De Bruyne trifft zum Sieg

Weiter an der Spitze thront Manchester City. Die Elf von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Schlager gegen Chelsea mit 1:0 durch und hält so wie ManUnited bei 19 Punkten. Den goldenen Treffer des Tages erzielte der belgische Spielmacher Kevin de Bruyne nach 67 Minuten.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Kevin Wimmer. Der Oberösterreicher feierte mit Stoke nach überstandener Muskelverletzung einen 2:1-Heimsieg über Southampton. Christian Fuchs erkämpfte mit Leicester in Bournemouth ein 0:0, sein Clubkollege Aleksandar Dragovic schaffte es nicht in den Kader. Auch Marko Arnautovic fehlte beim 1:0 von West Ham vor eigenem Publikum gegen Swansea. Der ÖFB-Teamspieler ist laut den Angaben seines Clubs erkrankt. (APA)