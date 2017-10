Von Alex Gruber und Wolfgang Müller

Wattens, Innsbruck – Ein Tag ohn­e Fußball ist (wohl) ein verlorener Tag. So stand Wattens-Trainer Thommy Silberberger gestern in Kirchbichl am Platz, um seinem Sohn Maximilian (15) im Dress der Zweier gegen Wörgl II auf die Beine zu schaue­n. „Er spielt wie der Vater rechts hinten.“ Links hinten spielte gestern ein David im Dress der AKA Tirol U15 gegen St. Pölten. Und natürlich schaute sein Vater, WSG-Sportmanager Stefan Köck, in Schwaz genauso zu. Für eine Wattens-Analyse blieb freilich dennoch genug Zeit:

K wie Katnik: Ein Volley nach einer Flanke von außen, eine weitere Direkt­abnahme Marke „Tor des Monats“ aus 20 Metern und ein platzierter Flachschuss ins Eck – was WSG-Angreifer Lukas Katnik bei seinem Triplepack gegen den FAC ablieferte, war aller Ehren wert. „So schaut’s aus, wenn er mit 75 Prozent agiert“, schmunzelt­e Silberberger nach dem Match. Der Coach spielte darauf an, dass der „Luk­i“ manchmal eben alles andere als ein Trainingsweltmeister sei. Vielleicht würde der 28-jährige Vorarlberger dann auch ganz woanders kicken. Katnik, der auf den Matchball verzichtete, grinste: „Ich glaub­e, Dreierpack ist mir in der Sky Go Erste Liga noch nie einer gelungen.“ Die drei trainingsfreien Tag­e wollte er eventuell für einen Besuch beim Match zwischen Milan und Roma (Sonntag 18 Uhr) nutzen.

T wie Tore: Fünf weisen neben Katnik jetzt auch die beiden weiteren WSG-Knipser Benni Pranter (alle zuhause) und Milan Jurdik auf. Dass der Slowake Neuzugang Roger Tamba M’Pinda den Ball beim Elfmeter überließ, schätzte auch Silberberger hoch ein: „Ich habe sie selbst entscheiden lassen, und man sieht, dass der Zusammenhalt bei uns gut funktioniert.“

V wie Verletzte: Mit Florian Buchacher, David Zimmerhofer, Stefano Pellizzari, Michael Steinlechner und Sandro Neurauter fielen den Wattenern fünf Defensivkräfte gegen den FAC aus, mit Simon Zangerl fehlte zudem ein Stürmer. Andere wie Sebastian Santin (zweifacher Torvorbereiter) oder Linksverteidiger Kevin Nitzlnader sprangen in die Bresche. Das bringt zusätzliche Optionen.

P wie Punkte: Die WSG hatte in der Vorsaison nach 13 Runden ebenfalls 14 Punkte. „Wir sind wieder in der Spur. Es war zuvor nicht alles so schlecht und jetzt ist nicht alles so gut. Wir müssen dranbleiben“, betont Köck.

D wie Derby: „Das wird ein Fest“, freut sich die WSG-Riege auf das Wacker-Match am Freitag, den 13. Oktober. Außer Pellizzari sollten nach der Länderspielpause wieder alle Mann an Bord sein. Bis dahin wird an den Details studiert und gefeilt.

„Wir gasen gegen Wattens voll an“

„Es ist uns ziemlich viel aufgegangen. Vor allem das Umschaltspiel war zeitweise hervorragend“, war Karl Daxbacher nach dem 4:0-Sieg in Lustenau natürlich zufrieden. Wenn dem FCW-Coach in der 13. Runde etwas nicht so recht passte, dann die Sieg­e von Wr. Neustadt und Ried: „Ein Remis in Hartberg wäre mir lieber gewesen, aber das können wir nicht beeinflussen. Wichtig war, dass wir unsere Aufgabe erledigt haben und vorne dranbleiben. Jetzt nützen wir die Länderspiel­pause, dann gasen wir gegen Wattens voll an.“

D wie Dedic: Nach seinem Triplepack im Reichshofstadion genoss der Wacker-Torjäger gestern das freie Wochen­ende bei seiner Familie in Frankfurt. „Wichtig ist nicht, wie oft ich treffe, sondern dass wir Erfolg haben“, stellt sich der 32-jährige Slowake voll in den Dienst der Mannschaft. Eher untypisch für einen Torjäger. Aber diese Worte sind für Dedic kein Lippenbekenntnis, das meint er ernst. „Ich gebe auch keine Prognose ab, wie viele Treffer ich erzielen werde. Wir müssen unser Ziel erreichen. Das ist genau das, was wirklich zählt.“ Was die nähere Zukunft betrifft, hat nichts mit dem Ausrufezeichen in Lustenau zu tun: „Ruhig bleiben, in der Pause hart arbeiten, um bereit für das Duell gegen Wattens zu sein.“

V wie Verletzte: Das Wacker-Lazarett erhält nach dem Westderby keinen Zuwachs. Das ist die gute Nachricht. Aber Martin Harrer, Michael, Schimpelsberger Okan Yilmaz und Christoph Freitag werden auch nach der Pause nicht zur Verfügung stehen. Lediglich Harald Pichler meldet sich Anfang der Woche nach auskurierter Krankheit wieder im Mannschaftstraining zurück.

T wie Taferner: 16 Jahre und schon die ersten Minuten in der Sky Go Erste Liga hinter sich – Matthäus Taferner durfte im Reichshofstadion ab der 85. Minute im schwarzgrünen Dress mitmischen. Beim Heimspiel gegen BW Linz stand der junge Mittelfeldspieler auch schon im FCW-Kader. „Das war ein Zuckerl für ihn“, erklärte Karl Daxbacher. Schließlich pfeifen die Spatzen schon länger vom Tivoli-Dach, dass Taferners Talent auch schon in Deutschland (Freiburg) aufgefallen ist.