Köln, Freiburg – Ralph Hasenhüttl hat am Sonntag das österreichische Trainerduell in der deutschen Fußball-Bundesliga mit Peter Stöger für sich entschieden. RB Leipzig gewann beim 1. FC Köln mit 2:1 und schob sich damit auf Rang vier. Die Kölner, bei denen der 38-jährige Neuzugang Claudio Pizarro in der 58. Minute eingewechselt wurde, sind mit einem Punkt aus sieben Partien weiterhin Tabellenletzter.

Bei Leipzig spielten Marcel Sabitzer und Stefan Ilsanker durch, Konrad Laimer wurde in der 46. Minute eingewechselt. Die Treffer erzielten Yuya Osako (82.) beziehungsweise Lukas Klostermann (30.) und Yussuf Poulsen (80.).

Hoffenheim kassierte erste Liga-Saisonniederlage

Der SC Freiburg hat 1899 Hoffenheim die erste Saisonniederlage in der deutschen Bundesliga zugefügt. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich bezwang den Tabellenzweiten am Sonntag im badischen Derby mit 3:2 und feierte in der siebenten Runde den ersten Sieg dieser Spielzeit.

Der 19-jährige Debütant Robin Hack hatte die Gäste von Coach Julian Nagelsmann in Führung gebracht (14.). Florian Niederlechner (15.), Caglar Söyüncu (18.) und Pascal Stenzel (87.) drehten die Partie. Der Freiburger Julian Schuster (92.) traf kurz vor Schluss ins eigene Tor. Bei den Siegern spielte Philipp Lienhart durch, bei den Hoffenheimern wurde Florian Grillitsch zur Pause eingewechselt. (dpa)