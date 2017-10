Sie haben beim Rekordmeister einen langfristigen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Woran machen Sie bei diesem hochkarätigen Kader Ihren persönlichen Erfolg gegenwärtig fest?

Marco Friedl: Die Trainingseinheiten sprechen für mich. Ich bekomme von den anderen Spielern viel Lob. Das zeigt mir, was ich gut kann und woran ich noch arbeiten muss.

Das heißt, man baut sich auch an einem gewonnenen Zweikampf, beispielsweise gegen einen Robert Lewandowski, auf?

Friedl: Natürlich. Es macht Spaß, wenn man sich mit den Besten messen kann. Ich freue mich über jeden kleinen Erfolg im Training.

Gegen wen ist es in 1:1-Duellen im Training am schwersten?

Friedl: Arjen Robben ist sehr schwer einzuschätzen, auch wenn man glaubt, seinen linken Haken nach innen zu kennen. Dann geht er aber ganz schnell über außen durch, und wenn er einmal ins Laufen kommt, ist es schwer, ihn aufzuhalten. Seine Haken sind unfassbar gut, da muss man schauen, dass man nicht ins Hintertreffen gerät.

Die Konkurrenz in der Abwehrreihe ist mit Alaba, Bernat, Hummels, Boateng, Süle, Martinez, Kimmich und Rafinha unglaublich.

Friedl: Das stimmt. Da ist die Abwehr des FC Bayern, mitunter das Beste, was es im Weltfußball gibt. Aber ich gebe weiter Gas, lerne und schaue, dass ich zu meiner Chance komme. Wenn ich mal nicht im Kader der Ersten bin, versuche ich, mit Spielen bei den Amateuren im Rhythmus zu bleiben.

Denken Sie auch über ein mögliches Leihgeschäft zu einem anderen Bundesliga-Klub nach?

Friedl: Es wurde natürlich schon darüber gesprochen, ob das Sinn macht. Derzeit konzentriere ich mich aber darauf, im Profigeschäft des FC Bayern Fuß zu fassen. Mit dem Vertrag ist erst ein kleiner Schritt gelungen.

Welches Bild malen Sie sich in Ihren Träumen aus? Friedl: Ich würde mich gerne einmal in der Startaufstellung des FC Bayern sehen.

Und wo sehen Sie sich da in der Abwehr selbst – lieber innen oder außen?

Friedl: Bei den Amateuren spiele ich innen, am wohlsten fühle ich mich aber links.

Dort, wo in der Regel David Alaba spielt. Sie sind ja zeitnah mit ihm zu den Bayern gekommen und sehr eng miteinander befreundet. Friedl: Stimmt. Wir haben immer noch sehr viel Kontakt und verbringen viel Zeit miteinander. Ich kann auf der Linksverteidiger-Position viel von ihm lernen.

Wie haben Sie die Kritik an Alaba und seiner Rolle im Nationalteam bewertet?

Friedl: Ganz offen und ehrlich: Ich finde es schade, dass man, wenn es einmal nicht mehr läuft, so viel an einem Spieler festmacht und auch die Leistungen des ganzen Teams in Zweifel zieht. Man vergisst dabei, was das Team und auch David im Mittelfeld in den letzten Jahren, beispielsweise in der EM-Quali, geleistet haben.

Spielen wir den Ball einmal ein ganzes Stück weit zurück. Sie stehen schon seit Ihrem elften Lebensjahr beim FC Bayern im Training. Wie war das möglich?

Friedl: Ich habe schon oft betont, dass das ohne meine Eltern (Caroline und Roland, Anm.) nicht möglich gewesen wäre. Sie haben fast ihre gesamte Freizeit geopfert, um mich von Kirchbichl zum Training zu fahren. Teilweise habe ich die Hausaufgaben im Auto gemacht. Anfangs waren das zwei bis drei Einheiten die Woche, später dann fünf. Wir waren sechs Jahre Pendler, weil ich die Handelsschule in Wörgl absolviert habe. Jetzt habe ich eine Wohnung in München, einen Führerschein und meine Eltern ihre Freizeit wieder zurück.

Die Investitionen haben sich gelohnt, am Weg lagen aber auch viele Entbehrungen.

Friedl: Ich kann mich perfekt in junge Spieler hineinversetzen, die sich fragen, ob sich das alles auszahlt. Im Fußball kann nicht alles nach Plan laufen. Man braucht Talent, eine Familie, die hinter einem steht, und darf sich auch durch eine schwere Phase nicht aus der Bahn werfen lassen. Man muss konsequent sein und immer wieder auf Dinge verzichten, um sein Ziel zu erreichen. Disziplin spielt eine sehr große Rolle.

Wie viel ist vom Kirchbichler Jungen noch übrig?

Friedl: Einiges. Wenn ich frei habe, versuche ich oft heimzufahren, wo nach wie vor mein enger Freundeskreis ist. Ich schaue mir auch Spiele von Kirchbichl an, wo mit Dominik und Adrian zwei meiner Freunde spielen. Es tut gut, Freunde zu haben, die einen so lange kennen und alles über dich wissen (schmunzelt).

Wie sieht der Alltag in München aus?

Friedl: Hier habe ich auch Freunde, gehe mal in die Stadt und versuche abzuschalten. Aber vor allem bin ich am Trainingsgelände auch viel im Kraftraum und mache meine Übungen. Dem Ziel, es als Profi zu schaffen, wird alles untergeordnet. An erster Stelle steht der Fußball.

Das Gespräch führte Alex Gruber