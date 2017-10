Innsbruck - Der FC Wacker hat den ligaerprobten Offensivspieler Dimitry Imbongo verpflichtet. Der 27-jährige französisch-kongolesische Stürmer trainierte seit einigen Tagen als Testspieler bei den Innsbruckern. Er kommt ablösefrei und unterzeichnet einen Vertrag bis Saisonende.

„Dimitry ist ein positiver Typ und in der Offensive vielseitig einsetzbar. Er ist körperlich stark und strahlt immer Gefahr aus. In der vergangenen Saison war er mit 14 Scorer-Punkten ein wichtiger Baustein für den Aufstieg des LASK. Auch im Jahr davor war er für Kapfenberg mehrfach erfolgreich. Wir haben den Markt immer im Auge. Nun hat sich diese Chance ergeben und wir wollten sie nutzen“, sagte Wacker-Manager Alfred Hörtnagl.

Imbongo wechselte mit 19 Jahren in den Nachwuchs des TSV 1860 München. Im Jahr 2011 wechselte er zunächst zu Darmstadt 98 und ein Jahr später weiter in Richtung USA. 2015 erfolgte der Transfer nach Kapfenberg, 2016 der Schritt zum LASK, mit dem er den Aufstieg in die Bundesliga feiern konnte.

In seiner bisherigen Karriere absolvierte der Offensivspieler 72 Spiele in der Sky Go Erste Liga (11 Tore, 20 Vorlagen), 8 ÖFB-Cup-Spiele (2 Tore, 2 Vorlagen), 45 Partien in der deutschen Regionalliga Süd (12 Tore, 4 Vorlagen), 32 Spiele in der US-Profiliga MLS (4 Tore, 3 Vorlagen) und 13 Spiele in der dritten deutschen Liga (2 Vorlagen). (TT.com