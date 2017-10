Melaka – Syrien und Australien haben sich im Hinspiel des inner-asiatischen Play-offs um die Chance auf die Teilnahme an der Fußball-WM 2018 mit einem 1:1 getrennt. Robbie Kruse brachte die Australier in der 40. Minute in Führung, Syriens Sturmstar Omar Alsomah gelang fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit aber per Elfmeter der Ausgleich. Die Partie fand im malaysischen Krubong nahe Malakka statt.

Die Syrer tragen aufgrund des Bürgerkriegs im eigenen Land dort ihre Heimspiele aus. Das Rückspiel findet kommenden Dienstag in Sydney statt. Der Sieger bestreitet eine weitere Barrage gegen den Vierten der CONCACAF-Zone (Nord- und Mittelamerika, Karibik) um einen Startplatz bei der Endrunde in Russland. Dabei wäre auch ein politisch aufgeladenes Duell mit den USA möglich.

Die auf ihre erste WM-Teilnahme hoffenden Syrer belohnten sich für eine Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte. Der erst kürzlich ins Nationalteam zurückgekehrte Alsomah - ein ehemaliger Held der Opposition - traf nur Metall, ehe er vom Elferpunkt erfolgreich blieb. Der 28-Jährige war zuvor von Mathew Leckie im Strafraum gefoult worden. (APA)