Von Alex Gruber

Innsbruck, Wien — Als wäre die Liste an erlesenen Ausfällen (David Alaba, Martin Hinteregger, Martin Harnik, Marcel Sabitzer, Sebastian Prödl) nicht schon lange genug, rauscht's rund um das österreichische Fußball-Nationalteam auch gewaltig im Blätterwald. Die Tage von Teamchef Marcel Koller, der heute das letzte Mal in Wien auf der ÖFB-Bank sitzen könnte, sind gezählt, jene von Sportdirektor Willi Ruttensteiner anscheinend ebenso.

Nebengeräusche, die Koller gestern bei der Pressekonferenz vor seinem 53. Länderspiel ausblenden wollte. Ganz egal, ob er am 14. November beim Testspiel gegen Uruguay noch einmal im Prater Platz nehmen darf.

Mögliche Aufstellungen Österreich: Lindner (Grashoppers 13 Spiele); Lainer (Salzburg/3, Dragovic (Leicester/59/1 Tor), Danso (Augsburg/2), Wöber (Ajax/0); Baumgartlinger (Leverkusen/56/1), Ilsanker (Leipzig/25); Schaub (Rapid/3/1), Grillitsch (Hoffenheim/3), Arnautovic (West Ham/64/15); Burgstaller (Schalke/11/0)

Serbien: Stojkovic (Partizan Belgrad); Nastasic (Schalke), Ivanovic (St. Petersburg), S. Mitrovic (Gent); Rukavina (Villarreal), Matic (Manchester United), Milivojevic (Crystal Palace), Kolarov (AS Roma); Kostic (Hamburger SV), A. Mitrovic (Newcastle), Tadic (Southampton)

Der Stressfaktor ist groß. Österreich droht das historisch schlechteste Abschneiden in einer WM-Qualifikation. Platz vier ist bei einem Heimsieg der Iren über die Republik Moldau einzementiert, damit wäre ein Tiefpunkt wie 1994 erreicht.

Prominente Ausfälle sprechen am Feld zudem für verlorene Automatismen. Fraglich, ob die mit frischem Blut — links in der Viererkette könnte beispielsweise Ajax-Legionär Maximilian Wöber debütieren — zu kaschieren sind. Zumal die serbische Auswahl (siehe unten) auf dem Weg zum Gruppensieg mit viel Routine und Weltklasse glänzt.

Der letzte Spießrutenlauf für Koller und Co. wird darüber hinaus zu einem gefühlten Auswärtsspiel werden. Von den über 40.000 verkauften Tickets ist ein Gros an die Anhänger der Gäste gegangen. Der Bär wird im Happel-Stadion also noch einmal gewaltig steppen. „Ich spiele lieber in einem vollen Stadion. Ob es eine Heim- oder Auswärts-­Atmosphäre geben wird, hat uns nicht zu stören", saugt Koller die letzte Bühne lieber auf.

Gelahmt — trotz durchaus gelungener Ballstaffetten und absolut vorhandener Chancen — hat das rotweißrote Spiel in der Vorwärtsbewegung. Die Tage von Torjäger Marc Janko, dem Koller womöglich noch ein Abschiedsspiel oder zumindest ein paar Minuten schenkt, sind gezählt. Bei Schalke-Legionär Guido Burgstaller wollte der Torknoten im Team noch nicht platzen. Da tut in Sachen kreativer Kräfte zumindest die Kenntnis gut, dass der Ötztaler Alessandro Schöpf auf Schalke wieder zurück im vollständigen Trainingsprozess ist. Heute wird in der Offensivabteilung einmal mehr sehr viel an Marko Arnautovic liegen.

„Wenn man nichts riskiert, kann man keine Fehler machen, kommt aber auch nicht weiter", will Koller heute nicht in den Retourgang verfallen. Wer nicht vorwärts kommt, fällt bekanntlich zurück. Das gilt auch fürs FIFA-Ranking, das jeder einzelne Punkt in den beiden verbleibenden WM-Quali-Spielen nähren soll. Mehr Punkte bedeuten bei der Auslosung zur Nations League (Jänner 2018) eine bessere Position. Und das Abschneiden in diesem neuen Ambiente hat maßgeblichen Einfluss auf die Topf-Einteilung bei der Auslosung zur EM-Qualifikation 2020.

Ganz schön kompliziert? Das ÖFB-Team tut am Rasenviereck heute gut daran, das Spiel einfach zu halten. Rennen und beißen. Vielleicht wird ein großes Herz als klarer Außenseiter dann zum stechenden Trumpf.