Wien – Belgien ist in Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland weiter unbesiegt. Die längst qualifizierten Belgier besiegten am Samstag Bosnien-Herzegowina in Sarajevo mit 4:3 und halten nach neun Runden bei acht Siegen und einem Remis. Durch die Niederlage von Bosnien steht Italien fix im Play-off. In der Gruppe A darf Schweden nach einem 8:0 gegen Luxemburg weiter auf eine WM-Teilnahme hoffen.

In Sarajevo sahen die Fans trotz schwieriger Bodenverhältnisse eine unterhaltsame und trefferreiche Partie, in der die Belgier das bessere Ende für sich hatten. Die Gäste gingen durch Thomas Meunier (4.) früh in Führung, doch danach machten die Heimischen Druck und gingen dank Haris Medunjanin (30.) und Edin Visca (39.) mit einer 2:1-Führung in die Pause. Danach legte Belgien aber wieder zu. Michy Batshuayi (59.) und Jan Vertonghen (68.) schossen den Spitzenreiter in Führung, den neuerlichen Ausgleich durch Dario Dumic (82.) konterte Yannick Carrasco (84.) mit den Siegestor.

Schweden übernahm mit dem Kantersieg gegen Luxemburg zumindest bis zu den Abendspielen die Tabellenführung von Frankreich. Der ehemalige Deutschland-Legionär Marcus Berg, aktuell bei Al-Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten, war mit vier Toren (18., 37., 54., 71.) Mann des Abends. (APA)