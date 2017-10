Bochum – Der deutsche Zweitligist VfL Bochum, Klub des Tiroler Stürmers Lukas Hinterseer, hat sich nach nur neun Spieltagen von Trainer Ismail Atalan getrennt. Der 37-Jährige werde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, teilte der Verein am Montag mit. Atalan war erst am 11. Juli als Nachfolger von Gertjan Verbeek verpflichtet worden. Die Trennung von Atalan sei ein Resultat der Analyse, von der Bochums Sportvorstand Christian Hochstätter auf der Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag sprach. Bochum ist aktuell 13. der Zweitliga-Tabelle.

„Wir haben nach gründlicher Analyse der aktuellen sportlichen Situation uns gemeinsam dafür entschieden, dass eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit für beide Seiten die sinnvollste Entscheidung ist“, sagte Hochstätter zur Personalie Atalan. Vorerst übernehmen der bisherige U19-Trainer Jens Rasiejewski und Co-Trainer Heiko Butscher das Training. Sie werden das Team am kommenden Samstag beim Zweitligaspiel gegen den SV Sandhausen betreuen. (dpa)