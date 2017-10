Sydney – Dank des 37-jährigen Tim Cahill darf Australien weiter von der Teilnahme an der Fußball-WM 2018 hoffen. Der Angreifer erzielte beim 2:1 n.V. im Play-off-Rückspiel der asiatischen Qualifikation gegen Syrien beide Tore. Die Australier müssen für einen Platz beim Turnier in Russland nun noch die interkontinentale Barrage gegen den Vierten der CONCACAF-Zone (Nord-, Mittelamerika, Karibik) bestreiten.

Nach dem 1:1 im Hinspiel brachte Syriens Stürmerstar Omar Alsomah die Gäste in Sydney am Dienstag schon in der 6. Minute in Führung. Der langjährige England-Legionär Cahill sorgte kurz darauf aber für den Ausgleich (13.). Die favorisierten Australier taten sich gegen defensiv eingestellte Syrer dann schwer. In der Verlängerung wurde bei Syrien Mittelfeldmann Mahmoud Al Mawas mit Gelb-Rot (94.) ausgeschlossen. Cahill war in der 109. Minute dann erneut per Kopf mit seinem 50. Tor im Teamtrikot (Rekord) zur Stelle.

Für Syrien traf Alsomah in der Schlussminute der Verlängerung per Freistoß noch Metall. Während die Kicker aus dem vom Bürgerkrieg gebeutelten Staat auf den erstmaligen Start beim Weltturnier gehofft hatten, peilt Australien nun die vierte Teilnahme in Folge an. Aus der CONCACAF-Zone sind die USA, Panama und Honduras die möglichen Gegner. (APA/dpa)