LASK Linz - Red Bull Salzburg 1:3 (1:1)

Mit einem 3:1-Sieg hat Meister Salzburg am Samstag die stolze Heimserie von Aufsteiger LASK beendet. Im Auftaktspiel der elften Runde der Bundesliga bescherte ein Doppelpack von Munas Dabbur innerhalb von fünf Minuten (74., 78.) den „Bullen“ einen letztlich verdienten zweiten Sieg en suite, mit dem man Sturm Graz zumindest bis zum Sonntag an der Tabellenspitze ablöste.

Ein Blitztor durch Peter Michorl (1.) sorgte für einen LASK-Auftakt nach Maß, Valon Berisha mit einem Foulelfer (27.) sowie Dabbur mit seinen Saisontreffern acht und neun sorgten aber für eine geglückte Revanche für das aus Salzburger Sicht magere Heim-1:1 in der zweiten Runde. Der LASK, der bei allen drei Gegentoren keine glückliche Figur machte, kassierte im Paschinger Heimstadion die erste Niederlage nach 31 Partien in Folge und ist in der Liga vier Spiele ohne Sieg.

SK Rapid Wien - SKN St. Pölten 1:0 (1:0)

Rapid hat seinen Aufwärtstrend in der Bundesliga prolongiert. Die Wiener feierten am Samstag vor 24.200 Zuschauern im Allianz Stadion gegen den SKN St. Pölten einen 1:0-Heimsieg und schoben sich zumindest bis Sonntag vor die Austria auf Tabellenplatz drei. St. Pölten ist weiter Letzter. Für Grün-Weiß war es das sechste Bundesliga-Match in Serie ohne Niederlage.

Joelinton brachte die Hausherren in der 41. Minute nach einem Doppelpass zwischen Louis Schaub und Thomas Murg in Führung. Es sollte der einzige Treffer an diesem Abend in Wien-Penzing bleiben. In der zweiten Hälfte bestürmte Rapid zeitweise wild das Tor von Christoph Riegler und hatte einige Chancen. Die beste Möglichkeit vergab Thomas Murg, der vom Elfmeterpunkt scheiterte.

Altach - Admira Wacker 2:2 (0:1)

Der FC Admira hat in der Bundesliga den Sprung auf Platz vier verpasst. Die Niederösterreicher mussten sich am Samstag nach einer 2:0-Führung beim SCR Altach mit einem 2:2 begnügen. Die Niederösterreicher bauten aber immerhin ihre ungeschlagene Serie auf fünf Partien aus und rückten bis auf einen Punkt an die Austria heran, die im Sonntag-Schlager bei Sturm Graz gastiert.

Die Vorarlberger sind nun schon vier Partien sieglos und weiter auf Rang sieben zu finden. Mit 13 Zählern zogen sie nach Punkten mit dem sechstplatzierten Aufsteiger LASK gleich. Andreas Lienhart (53.) und Christian Gebauer (83.) sicherten den Altachern vor 5072 Zuschauern noch einen Punktgewinn. Für die Admiraner trafen Dominik Starkl (42.) und Christoph Knasmüllner (51.), Lukas Grozurek vergab einen Elfmeter (75.).

WAC - SV Mattersburg 2:2 (1:0)

Dank eines Doppelpacks von Nedeljko Malic (48., 56.) hat Nachzügler Mattersburg am Samstag einen Punkt aus Wolfsberg entführt. Der WAC, der durch Issiaka Ouedraogo (26.) und Bernd Gschweidl (52.) zweimal führte, verabsäumte es hingegen, mit dem 2:2 (1:0), in der Tabelle vorbei an Altach und dem LASK auf Platz sechs vorzustoßen.

Der Tabellenneunte aus Mattersburg vergrößerte seinen Vorsprung auf Schlusslicht St. Pölten nach dessen 0:1 bei Rapid immerhin auf fünf Punkte und durfte angesichts von fünf Niederlagen in den jüngsten sechs Spielen durchaus zufrieden sein.