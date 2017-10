Turin – Juventus Turin kassierte am Samstagabend gegen Lazio Rom die erste Saisonniederlage. Nachdem der italienische Rekordmeister im ersten Durchgang durch ein Tor von Douglas Costa (24.) zunächst in Führung ging, führte ein Doppelpack vom Ciro Immobile (47., 54.) den Hauptstadt-Club zum 2:1 (0:1). Die Gastgeber konnten auch einen Elfmeter in der 97. Minute nicht mehr verwandeln.