Leverkusen – Bayer Leverkusen hat den Anschluss an die Spitzenplätze der Deutschen Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich kam am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Bayer (Julian Baumgartlinger ab der 70., Özcan Ersatz) liegt auf Platz zwölf. Kapitän Lars Bender (29.) und Lucas Alario (61.) hatten die Gastgeber zweimal in Führung gebracht. Wolfsburg glich durch Divock Origi (44.) und Jakub Blaszczykowski (69.) aus. Im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Martin Schmidt spielte der VfL zum vierten Mal unentschieden. Damit gelang den Wolfsburgern wie zuvor beim 2:2 in München ein Achtungserfolg, als 14. bleiben sie aber im unteren Tabellendrittel. (dpa)