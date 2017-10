Wien – Im abschließenden Schlager der 11. Runde der Bundesliga hat Sturm Graz mit einem 3:0-Heimsieg über die Austria die Tabellenführung souverän verteidigt. Deni Alar machte dabei mit einem Doppelpack (27., 56.) einen vergebenen Elfer (21.) vergessen, Austria-Innenverteidiger Mohammed Kadiri schoss das dritte Tor der Grazer (30.), die weiterhin einen Punkt vor Meister Salzburg liegen.

Die Austria ging vor 11.345 Zuschauern im Duell der potenziellen ÖFB-Teamchefs Franco Foda und Thorsten Fink hingegen regelrecht unter, Felipe Pires sah in der Nachspielzeit für ein Foul sogar noch Rot. Nach acht Partien ohne Niederlage endete die Serie des Vizemeisters, der nun sieben Punkte hinter Sturm sowie einen hinter Rapid Vierter ist. Die Generalprobe für das Europa-League-Heimspiel gegen HNK Rijeka am Donnerstag misslang also gründlich. (APA)