Zürich – Der vierfache Titelträger Italien trifft im Europa-Play-off der Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland auf Schweden. Das ergab am Dienstag die Auslosung im Hauptquartier des Weltverbands FIFA in Zürich. Italien muss zuerst auswärts antreten, die beiden Spiele werden zwischen 9. und 14. November angesetzt.

Die weiteren Duelle lauten Nordirland - Schweiz, Kroatien - Griechenland und Dänemark - Irland. (APA)