In zehn Tagen beginnt die neue Ski-Weltcupsaison. Was freut Sie daran am meisten?

Jürgen Kriechbaum: Ich freue mich auf die Stimmung bei der Besichtigung – ganz in der Früh. Das ist etwas Besonderes. Wenn es noch leicht dunkel ist und dann der Adrenalinstoß kommt.

Für einige kommt Sölden aber zu früh. Anna Veith, Eva-Maria Brem, Michaela Kirchgasser oder auch Vorjahressiegerin Lara Gut fehlen verletzt. Trifft es Frauen häufiger als Männer?

Kriechbaum: Das kann man so nicht sagen, die Belastungen sind für jeden Körper grenzwertig. Egal, ob Damen oder Herren. Manche Verletzungen kommen bei uns weniger häufig vor, wie etwa diese extremen Stürze auf den Oberkörper. Andere wieder eher mehr. Mein Wunsch ist es daher, dass sich der Damenrennsport in eine andere Richtung, eine der Anatomie entsprechende, entwickelt und nicht als zweiter Herrensport. Frauen haben einfach andere Kraftverhältnisse. Da bräuchte es von der FIS (Ski-Weltverband, Anmerkung) Regelungen hinsichtlich des Materials.

War die Einrichtung zweier so genannter Back-to-Race-Gruppen bei den Damen also eine logische Folge?

Kriechbaum: Wir haben gesehen, dass es wichtig ist, jede einzelne Läuferin individuell bei ihrem Comeback zu unterstützen. Weil sich die Rückkehr so unterschiedlich gestaltet und sich kaum eine auf der gleichen Stufe mit der anderen befindet, ist das natürlich betreuungsintensiv. Würden die Läuferinnen in der herkömmlichen Gruppe bleiben, könnten Druck und Stress entstehen, der nicht förderlich wäre.

Bezugnehmend auf Ihren Wunsch zuvor strebt US-Skistar Lindsey Vonn aber ausgerechnet einen Vergleich mit Männern an. Wie beurteilen Sie das?

Kriechbaum: Da steckt aus meiner Sicht klar ein kommerzielles Interesse dahinter. Lindsey Vonn macht gerne Schlagzeilen, gerade in der rennfreien Zeit. Inwiefern sportliche Aspekte dahinterstehen, ist ein komplett anderes Thema. Letztendlich muss die FIS entscheiden.

Einige Ihrer Kollegen ärgerten sich sehr über Vonns Pläne. Sie mache den Skisport lächerlich, sagte etwa Herrenchef Andreas Puelacher. Sehen Sie das anders?

Kriechbaum: Als Trainer betrachte ich den Skisport aus sportlicher Sicht. Was wir wissen, ist – von den Weltcup-Finale etwa, wo man am gleichen Ort mit gleichen Bedingungen fährt –, dass einzelne Damen in bestimmten Streckenabschnitten durchaus mithalten können. In Lenzerheide fuhr Anna Veith in dem typischen steilen Abschnitt auch sehr schnell. Oder Ilka Stuhec. Sie erreichte beim ersten Aspen-Training im für Männer und Frauen gleichen ersten Abschnitt die viertschnellste Startzeit. Ob Vonns Aktion aber helfen wird, den Damensport nach vorn zu bringen, weiß ich nicht. Dafür wären auch Anstrengungen nötig, den Damenweltcup in eine eigene Richtung auszubauen – abgekoppelt von den Männern. Es bräuchte mehr markante Strecken und Rennen, so wie sich beispielsweise der Nachtslalom in Flachau in relativ kurzer Zeit etabliert hat.

Also nicht unbedingt City-Events.

Kriechbaum: Ich bin ein Fan der klassischen Disziplinen. Wir kennen das ja auch aus der Snowboard-Szene. Da wird manchmal kritisiert, dass jedes Rennen gleich aussieht, egal, wo gefahren wird. Ich denke, das ist ein wesentliches Thema. Die verschiedenen Strecken sind unser Herz – wenn man nach zehn Sekunden erkennt, wo das Rennen gerade stattfindet. So wie etwa auch beim Riesentorlauf in Sölden.

Was erwarten Sie sich nun für Sölden?

Kriechbaum: Das mit den Erwartungen ist so eine Sache. Für uns gilt immer wieder: Egal, wie die Ausgangslage ist, jeder macht alles so gut, wie es eben geht. Das ist die beste Voraussetzung am Wettkampftag, die optimale Leistung abzurufen.

Dennoch wird man als Trainer vor allem an den Erfolgen gemessen.

Kriechbaum: Klar ist man abhängig von Erfolg und Misserfolg. Aber es kann so schnell gehen, in beide Richtungen. Bei der WM in St. Moritz hatte man wenig erwartet und wir holten einen Medaillensatz in den Einzelrennen. Bei der Olympia-Abfahrt 2014 in Sotschi ging Anna Veith (damalige Fenniger, Anm.) die Bindung auf und die Medaillenchance war dahin. Und dann setzte es doch insgesamt sechsmal Edelmetall. Für die Läuferinnen und auch das Trainerteam gilt, nicht an Medaillen zu denken. Ich halte dahingehend auch alle an, an der eigenen Sprache zu arbeiten. Es geht um Inhalte, nicht Medaillen.

Wer wird nun also in Sölden versuchen dürfen, sein Bestes zu geben?

Kriechbaum: Fix sind bislang Stephanie Brunner, Ricarda Haaser, Carmen Thalmann, Katrin Truppe und Bernadette Schild – wer noch ins Aufgebot fährt, werden wir in den nächsten Tagen sehen.

Das Gespräch führte Sabine Hochschwarzer