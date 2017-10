Konya - Red Bull Salzburg befindet sich in der Fußball-Europa-League voll auf Kurs Richtung Sechzehntelfinale. Die "Bullen" feierten am Donnerstag gegen den türkischen Cupsieger Konyaspor dank der Treffer von Fredrik Gulbrandsen (5.) und Munas Dabbur (80.) einen 2:0-Auswärtssieg und führen damit die Gruppe I mit sieben Punkten aus drei Spielen vor Marseille (6), Konyaspor (3) und Vitoria Guimaraes (1) an.

Bei einem Heimsieg in zwei Wochen über die Türken und einem gleichzeitigen Punkteverlust von Vitoria im Heimspiel gegen Marseille wäre den Salzburgern der Platz unter den letzten 32 schon vorzeitig nicht mehr zu nehmen.

Starke Anfangsphase



Den Grundstein für den Erfolg legte Österreichs Meister mit einer starken Anfangsphase. Die Salzburger begannen überfallsartig, schnürten die Gastgeber mit aggressivem Pressing ein und wurden dafür in der 5. Minute belohnt. In Folge eines Eckballs spielte Andreas Ulmer den Ball flach zur Mitte und Munas Dabbur ließ wohl unfreiwillig durch, woraufhin Gulbrandsen den Ball aus wenigen Metern im Netz versenkte.

Bald darauf aber wurde der Tabellen-15. der türkischen Süper Lig stärker und es entwickelte sich eine Partie, in der beide Teams zügig den Weg vors gegnerische Tor suchten. In der 9. Minute traf Ömer Sahiner den Ball aus kurzer Distanz nicht richtig, vier Minuten später flog ein Schuss des Konyaspor-Offensivspielers über das Tor und in der 23. Minute verfehlte ein Kopfball von Patrick Eze das Ziel.

Die Salzburger machten mit knappen Fehlschüssen von Dabbur (15.) und Amadou Haidara (33.) auf sich aufmerksam. Kurz vor der Pause musste sich Goalie Alexander Walke bei einem Freistoß von Ferhat Öztorun strecken.

Die zweite Hälfte brachte gleich eine Schrecksekunde für die Gäste: Eze bekam den Ball am Fünfer serviert, brachte jedoch keinen kontrollierten Schuss zustande. In der 63. Minute forderten die mit Ex-Austria-Innenverteidiger Petar Filipovic angetretenen Türken nach einem vermeintlichen Handspiel von Stefan Lainer vergeblich einen Elfmeter.

Dabbur sorgt in Minute 80 für Entscheidung



Die Salzburger wankten zwar in der Anfangsphase nach Wiederbeginn, brachten das Match aber nach rund 20 Minuten wieder halbwegs unter Kontrolle und sorgten in der 80. Minute für die Entscheidung. Der kurz zuvor eingewechselte Takumi Minamino luchste Konyaspor-Goalie Serkan Kirintili den Ball ab und legte für Dabbur ab, der den Ball nur noch ins leere Tor befördern musste.

Damit ist die Truppe von Coach Marco Rose auf internationaler Ebene seit zwölf Partien ungeschlagen und hat von 22 Pflichtspielen in dieser Saison nur eines verloren.

Austria verliert verdient



Austria Wien droht hingegen nach nur drei Spielen in der Fußball-Europa-League das Aus. Die Wiener verloren am Donnerstag im Ernst-Happel-Stadion gegen den kroatischen Meister HNK Rijeka mit 1:3 (0:2) und liegen in der Gruppe D weiter mit nur einem Punkt an der letzten Stelle. Für den Sprung in die K.o.-Runde braucht das Team von Trainer Thorsten Fink nun dringend Siege.

Ein Doppelpack des Schweizer Teamstürmers Mario Gavranovic (21./31. Minute) brachte den kroatischen Meister relativ früh 2:0 in Führung. Die Gäste, die in der ersten Hälfte Effizienz in fast höchster Vollendung an den Tag gelegt hatten, mussten in der 90. Minute durch Kevin Friesenbichler noch einen Treffer hinnehmen. Zoran Kvrzic sorgte in der 92. Minute für den Schlusspunkt. Der nächste Spieltag ist der 2. November, in Rijeka bekommt die Austria Gelegenheit zur Revanche.(APA)