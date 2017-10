St. Pölten – Österreichs Frauen-Nationalteam ist am Donnerstag nur knapp an einem Achtungserfolg gegen Europameister Niederlande vorbeigeschrammt. Bei der 0:2-Testniederlage in St. Pölten war die mangelnde Effizienz ausschlaggebend, eine Steigerung gegenüber dem 0:3 vor der EM in Deventer war zu erkennen. Deshalb überwog im Hinblick auf die WM-Qualifikations-Fortsetzung das Positive.

„Man ist mit dem Ergebnis nie zufrieden, wenn man verliert, das haut uns aber nicht zurück“, sagte ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer. Der 47-Jährige sah wie die 2.412 Zuschauer viel Gutes. Im Gegensatz zum Duell vor mehr als vier Monaten konnten die „Oranje Leeuwinnen“ ihre Konterstärke nicht ausspielen und aus dem Spiel heraus kaum gefährlich werden.

„Wenn man gegen den Europameister fast keine Chancen zulässt, überrascht das schon“, meinte der Wahl-Oberösterreicher. Sein Experiment in der Defensive zwischen einer 5-4-1-Variante und einem 6-3-1, also einer Sechserkette zu wechseln, verfehlte die Wirkung nicht. „Wir haben versucht, sehr variabel zu sein, da ist es für den Gegner schwierig“, so Thalhammer.

Nächster Stopp: WM-Quali

Seine Elf offenbarte in der Defensive nur bei Standardsituationen Schwächen, Stefanie van der Gragt (26.) und Vivianne Miedema (76.) waren in der Folge von ruhenden Bällen erfolgreich. „Da waren wir zu fahrlässig, müssen konsequenter an der Frau sein“, sagte ÖFB-Rekordtorschützin Nina Burger. Ihren Kolleginnen klebte hingegen das Pech an den Schuhen. Nicole Billa traf die Latte (24.), Verena Aschauer mit einem Schuss die Latte und Stange und auch ein Volleyschuss von Sarah Zadrazil (jeweils 34.) ging ans Aluminiumgehäuse. „Es war nicht so ein großer Unterschied wie im Juni erkennbar, die Partie hätte anders ausgehen können“, wusste Thalhammer.

Für die ÖFB-Auswahl geht es am 23. November in Maria Enzersdorf in der WM-Quali gegen Israel um den zweiten Sieg nach dem Auftakt-4:0 in Serbien. „Es ist mir lieber, dass wir jetzt die Bälle an die Latte schießen, als dann in der Quali“, betonte Zadrazil. Die Partie wird eine ganz andere werden. „Das ist ein Gegner, der zu elft verteidigt“, gab Thalhammer Einblick. (APA)