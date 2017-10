London – Steht Mesut Özil beim FC Arsenal vor dem Absprung? Laut britischen Medien soll der deutsche Fußball-Nationalspieler gegenüber Teamkollegen geäußert haben, er werde beim englischen Rekordmeister Manchester United unterschreiben. Das berichten die Boulevard-Zeitungen „Daily Mirror“ und „Daily Mail“ am Freitag. Unter Man-United-Coach José Mourinho spielte Özil bereits zwischen 2010 und 2013 bei Real Madrid. Mourinho äußerte sich am Freitag nicht dazu. „Ich möchte nicht über Zugänge sprechen, ich möchte nicht über den Markt sprechen und ich möchte nicht über Januar sprechen“, sagte der Coach in der Pressekonferenz vor dem Spiel der Red Devils am Samstag bei Huddersfield Town.

Özils Vertrag bei Arsenal endet im Sommer 2018. Sein Trainer Arsène Wenger hatte einen vorzeitigen Verkauf des 29-Jährigen im kommenden Januar als „möglich“ bezeichnet, falls keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt wird. Wenger betonte aber auch, er hoffe weiter, dass Özil in London verlängert. „Die Tatsache, dass wir im letzten Jahr keine Einigung erzielt haben, bedeutet nicht notwendigerweise, dass der Spieler uns verlässt“, sagte er. Özils Berater Erkut Sogut hatte zuletzt von „positiven Gesprächen“ berichtet. (dpa)