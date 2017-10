Gelsenkirchen – ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller bei einem 2:0-Sieg von Schalke gegen Mainz 05 seinen drittes Saisontor in der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der Tiroler Alessandro Schöpf kam bei den „Königsblauen“ am Freitag nicht zum Einsatz. Karim Onisiwo fehlte bei Mainz aufgrund seiner Schulterverletzung. Der Ex-Mattersburger war in dieser Woche operiert worden.

Burgstaller, der bereits das 1:0 von Leon Goretzka (13.) vorbereitet hatte, sorgte eine Viertelstunde vor Schluss für die Entscheidung. In der 84. Minute wurde der Kärntner vom Feld genommen. Während die Schalker den zweiten Sieg in Folge feierten und zumindest bis Samstag auf Tabellenplatz vier kletterten, endete die kleine Serie der Mainzer nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage. „Heute war die Niederlage absolut verdient. Wir waren von Beginn an nicht drin“, gab Torhüter René Adler zu. „Wir waren heute nicht durchschlagskäftig genug, nicht bissig genug, nicht leidenschaftlich genug. So kannst du hier auswärts nichts holen.“

Holpriger Start

Der Erfolg der Schalker vor 59.476 Zuschauern in der Veltins Arena war bei allen spielerischen Mängeln verdient. „Es ist noch ein gewisser Weg zu gehen, aber hungrig sind wir schon“, sagte Trainer Domenico Tedesco. Nach dem überzeugenden Auftritt beim 2:0 in Berlin tat sich Schalke zunächst schwer, die Regie zu übernehmen. Und das, obwohl Tedesco auf dieselbe Startelf setzte. Die Gastgeber hatten zwar mehr Ballbesitz, wussten mit ihrer Überlegenheit jedoch nicht allzu viel anzufangen.

Mit ihrer ersten Torchance gingen die Königsblauen dann aber direkt in Führung. Goretzka schoss nach klugem Pass von Burgstaller frei vor Mainz-Keeper Adler cool zum 1:0 ein. Für den Nationalspieler war es bereits das dritte Tor in den vergangenen drei Spielen und sein vierter Saisontreffer. Auch beim 5:1-Sieg der Nationalelf gegen Aserbaidschan hatte er zuletzt doppelt getroffen. „Im Moment läuft es eben sehr gut, da hat man ein gewisses Selbstvertrauen“, sagte er.

Auch nach der Führung kontrollierte der Revierclub die Partie und hatte mehr Ballbesitz, tat sich aber beim Herausspielen weiterer Möglichkeiten schwer. Weil es auch den Mainzern in der Offensive an Durchschlagskraft mangelte und sie sich regelmäßig in der Schalker Abwehr festliefen, gab es bis zur Pause nur wenige Höhepunkte.

Burgstaller mit Pfostenschuss

Die beste Möglichkeit auf einen zweiten Treffer vergab Schalkes Franzose Amine Harit, dessen Schuss knapp links am Tor vorbeiging (38.). Die Gastgeber gingen daher in einer Partie ohne höchsten Unterhaltungswert, die von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus bei ihrem zweiten Bundesliga-Einsatz souverän geleitet wurde, mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause.

Die Mannschaft von Sandro Schwarz, der als Coach erstmals auf seinen einstigen Förderer und jetzigen Schalker Sportvorstand Christian Heidel traf, entwickelte auch nach der Pause kaum Torgefahr. Viel mehr als einen Schuss von Yoshinori Muto, den Schalke-Keeper Ralf Fährmann sicher hielt (47.) brachten die Gäste nicht zustande. Der eingewechselte Kenan Kodro vergab kurz vor Schluss die Riesenchance zum Anschluss, als er völlig freistehend knapp vorbei köpfte (80.).

Die Königsblauen steigerten sich erst in der Schlussphase der Partie und kamen zu mehr Chancen. Einen Schuss von Angreifer Franco di Santo parierte Adler (61.), Burgstaller traf nach einer Freistoßflanke nur den Pfosten (67.). Kurz darauf war der Österreicher nach einer Ecke dann aber zur Stelle und staubte zum entscheidenden 2:0 ab. (APA/dpa)