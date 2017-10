London – Chelsea hat mit Hilfe von zwei späten Treffern den nächsten Patzer in der englischen Premier League verhindert. Der englische Fußballmeister besiegte am Samstag Watford nach 1:2-Rückstand noch mit 4:2 und rückte mit 16 Punkten in der Tabelle auf Rang vier vor. Bei den Gästen fehlte ÖFB-Teamspieler Sebastian Prödl noch aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen stand das Team des in der Kritik stehenden Trainers Antonio Conte schon vor dem nächsten Nuller. Nach Chelseas Führungstreffer durch Pedro Rodrigues (12. Minute) brachten Abdoulaye Doucoure (45+2. Minute) und Roberto Pereyra (49.) Watford in Führung. Doch späte Treffer durch Michy Batshuayi (73./90.+5) und Cesar Azpilicueta (87.) sorgten für den fünften Saisonsieg der Londoner. (APA)