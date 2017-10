London – Manchester City hat am Samstag in der englischen Premier-League den Vorsprung auf Manchester United auf fünf Punkte ausgebaut. Während der Spitzenreiter gegen Burnley einen 3:0-Heimsieg landete, verlor United überraschend bei Aufsteiger Huddersfield mit 1:2 und kassierte damit nach zwölf Pflichtspielen wieder eine Niederlage.

City hingegen hat in den 13 Bewerbspartien dieser Saison zwölf Siege und ein Remis eingefahren. Diesmal waren der von seiner bei einem Autounfall erlittenen Rippenverletzung genesene Sergio Aguero (30./Elfmeter), Nicolas Otamendi (73.) und Leroy Sane (75.) erfolgreich. Aguero ist dank seines 177. Tores für ManCity ex aequo mit dem vor rund 80 Jahren aktiv gewesenen Eric Brook Top-Torschütze der „Citizens“.

Neuer Besen kehrt bei Leicester City erfolgreich

Keinen Grund zum Feiern hatte Manchester United nach dem 1:2 in Huddersfield. Aaron Mooy (28.) und Laurent Depoitre (33.) brachten den Aufsteiger noch vor der Pause in Führung, dem Rekordmeister gelang nur noch das Anschlusstor durch den eingewechselten Marcus Rashford (78.).

Leicester City kam im ersten Match nach der Entlassung von Coach Craig Shakespeare zu einem Auswärts-2:1 gegen Swansea und verließ damit die Abstiegsränge. Christian Fuchs spielte bei den von Interimstrainer Michael Appleton betreuten Siegern durch, Aleksandar Dragovic wurde nicht in den Kader nominiert. Kevin Wimmer sah die 1:2-Heimniederlage von Stoke City gegen Bournemouth von der Ersatzbank aus.

Chelsea hat mit Hilfe von zwei späten Treffern den nächsten Patzer in der englischen Premier League verhindert. Der englische Fußballmeister besiegte am Samstag Watford nach 1:2-Rückstand noch mit 4:2 und rückte mit 16 Punkten in der Tabelle auf Rang vier vor. Bei den Gästen fehlte ÖFB-Teamspieler Sebastian Prödl noch aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen stand das Team des in der Kritik stehenden Trainers Antonio Conte schon vor dem nächsten Nuller. Nach Chelseas Führungstreffer durch Pedro Rodrigues (12. Minute) brachten Abdoulaye Doucoure (45+2. Minute) und Roberto Pereyra (49.) Watford in Führung. Doch späte Treffer durch Michy Batshuayi (73./90.+5) und Cesar Azpilicueta (87.) sorgten für den fünften Saisonsieg der Londoner. (APA)