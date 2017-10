Innsbruck – Marcel Sabitzer hat seinen Club RB Leipzig am Samstag in der deutschen Bundesliga zu einem 1:0-Heimsieg über den VfB Stuttgart geschossen. Der ÖFB-Teamspieler erzielte in der 23. Minute per Schlenzer mit seinem schwächeren linken Fuß das Gold-Tor für den Club von Trainer Ralph Hasenhüttl.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Julian Baumgartlinger, der mit Bayer Leverkusen in Mönchengladbach 5:1 gewann. Der FC Augsburg kassierte trotz eines Treffers von Michael Gregoritsch eine 1:2-Heimniederlage gegen Hannover. Tabellenführer Borussia Dortmund musste sich bei Eintracht Frankfurt mit einem 2:2 begnügen. Dadurch schoben sich die zweitplatzierten Leipziger dank ihres vierten Pflichtspiel-Sieges in Folge bis auf einen Punkt an die Spitzenreiter heran.

Vom Bankdrücker zum Matchwinner

In Leipzig wäre Sabitzer eigentlich auf der Ersatzbank gesessen, rutschte aber kurzfristig in die Startformation, weil sich Bruma beim Aufwärmen verletzt hatte. Durch sein entscheidendes Tor hält der Steirer nun bei zwei Liga-Saisontreffern. Sein Landsmann Stefan Ilsanker fehlte wegen einer Sperre, während Konrad Laimer von Coach Ralph Hasenhüttl in der 73. Minute eingewechselt wurde.

Bei Augsburg wurde Kevin Danso in Abwesenheit des verletzten Martin Hinteregger als Innenverteidiger aufgeboten. ÖFB-Teamkollege Gregoritsch brachte den FCA mit einem von Julian Korb unhaltbar abgefälschten Schuss in der 33. Minute in Führung und schaffte damit sein drittes Liga-Saisontor. Für den Umschwung zugunsten der Gäste, bei denen Martin Harnik durchspielte, sorgte der eingetauschte Niclas Füllkrug in der 76. und 89. Minute.

Leverkusen setzte sich auswärts gegen Mönchengladbach überraschend klar durch, wobei Baumgartlinger wie schon in der Vorwoche durchspielte. In Frankfurt ließ Dortmund eine 2:0-Führung und viele hochkarätige Chancen liegen, ehe man sich mit einem 2:2 begnügen musste. Damit ist der BVB schon seit drei Pflichtspielen sieglos. (APA)