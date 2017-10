Sturm Graz - SV Mattersburg 3:2 (1:1)

Sturm Graz wird das erste Meisterschaftsdrittel in der Bundesliga als Tabellenführer abschließen. Der Spitzenreiter setzte sich am Samstag im Auftaktspiel der 12. Runde gegen den SV Mattersburg nach hartem Kampf mit 3:2 durch. Die Burgenländer gingen in Graz zweimal in Führung, verließen das Spielfeld aber dennoch geschlagen. Stefan Hierländer traf in der 86. Minute entscheiden.

Sturm baute den Vorsprung auf Verfolger Salzburg nach dem neunten Saisonsieg vorerst auf vier Zähler aus. Der Meister ist am Sonntag bei der Admira im Einsatz. Mattersburg ist nun zehn Spiele sieglos und verließ die Merkur Arena erstmals seit sechs Aufeinandertreffen als Verlierer.

Dabei hatte der SVM durch Jano (4.) und Patrick Bürger (51.) jeweils zu Beginn der ersten bzw. zweiten Spielhälfte vorgelegt. Sturm konnte jedoch zweimal durch Philipp Huspek (14.) und Peter Zulj per Foul-Elfmeter (64.) fast postwendend die Antwort finden. Als sich bereits das Ende der regulären Spielzeit abzeichnete, verwertete Hierländer eine der wenigen Chancen in der zweiten Spielhälfte zum Siegtreffer.