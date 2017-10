Von Tobias Waidhofer

Wattens – Dass die „Oberländer Eiche“ Sandro Neurauter hart im Nehmen ist, stellt keine Neuigkeit dar. Nachdem sich der 25-Jährige am Freitagabend beim 0:2 in Lusten­au einen Knöchelbruch zugezogen hatte, war der Abwehrspieler gestern schon wieder guter Dinge. „Ich komme wieder, keine Frage“, lachte Neurauter frei nach dem rosaroten Panther.

Nach einem Luftzweikampf war Neurauter überknöchelt und sofort ins Krankenhaus gebracht worden. Um eine Operation kommt der Defensiv-Spezialist herum, die nächsten vier Wochen muss der Wattener einen Spezialschuh tragen. „Den kann ich aber zum Glück abnehmen. Am Montag beginnt die Physiotherapie.“

Mindestens acht Wochen Pause sind beanstandet. „Es wird schon zehn Wochen brauchen, bis er wieder trainieren kann“, glaubt sein Trainer Thomas Silberberger.

Was das Sportliche betrifft, wollte und konnte der Coach seinem Team keinen Vorwurf machen: „Der beste Mann am Platz war Lustenaus Tormann.“ Momentan würde auch das nötige Glück fehlen. Zum Beispiel beim angeblichen Foul, das zu einem Freistoß und in der Folge zum 0:1 führen sollte. „Das war schon sehr wenig.“

Dass der FC Liefering beim FAC den späten Ausgleich schaffte und die Wattener damit zumindest einen Drei-Punkte-Polster auf Platz zehn behielten, sei „komplett egal“. „Ich bin mir sicher, dass es für die 16er-Liga nicht genügend Mannschaften und deshalb auch keinen Absteiger geben wird.“ Trotzdem: Aufgegeben werden in Wattens nur Briefe. „Wir müssen wieder ins positive Fahrwasser und haben jetzt zwei Heimspiele gegen Top-Teams (Wr. Neustadt, Ried, Anm.). Da haben wir immer zurückgeschlagen.“

Das muss die WSG ohne Neurauter tun, der gestern meinte: „Die Schmerzen sind erträglich. Aber ich hab’ schon Feineres erlebt.“ So spricht nur eine „Oberländer Eiche“.