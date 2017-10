Angeführt von Dreifachtorschütze Sami Khedira feierte Juventus Turin am Sonntag einen 6:2-Erfolg bei Udinese. Dabei spielte der Titelverteidiger nach einer gelb-roten Karte gegen Mario Mandzukic (26.) über eine Stunde lang in Unterzahl.

Die weiteren Treffer für Juve erzielten Samir (Eigentor), Rugani und Pjianic. Für Udinese waren Perica (8.) und Danilo (47.) erfolgreich.

In der Tabelle rückte Juventus bis auf drei Zähler an Leader Napoli heran, der bereits am Samstag im Spitzenspiel gegen den Zweiten Inter Mailand 0:0 gespielt hatte.