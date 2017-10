Österreichs U19-Fußball-Frauen haben auch das dritte Spiel der ersten Qualifikationsphase für die EM gewonnen. Am Montag setzte sich Rot-Weiß-Rot in Rohrbach an der Lafnitz gegen Belgien mit 3:0 (1:0) durch und schloss Gruppe 8 mit dem Punktemaximum (9) ohne Gegentor als Erster vor Belgien (6), Kroatien (3) und Mazedonien (0) ab. Der Aufstieg in die Quali-Eliterunde war schon zuvor festgestanden.

Maileen Mössner (22.), Sonja Hickelsberger-Füller (52.) und Kapitänin Jennifer Klein (92./Elfer) trafen für die ÖFB-Auswahl, die im Frühjahr 2018 in einer Vierergruppe erneut Erster werden muss, um das Endrundenticket zu lösen. (APA)