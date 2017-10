Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Wenn in der Kärntner EM-Arena im Rahmen des ÖFB-Pokal-Achtelfinales der Regionalligist Austria Klagenfurt den Zweitligisten FC Wacker erwartet, werden sich ins 30.000 Zuschauer fassende Wörthersee-Stadion – wenn überhaupt – knapp 1000 Fans verirren. Was den Schwarzgrünen aus Innsbruck egal ist. So wie in den beiden Runden zuvor – 4:1-Erfolg nach Verlängerung in Steyr und 1:0-Sieg in Amstetten – soll bzw. darf ein Drittligist kein Stolperstein für die FCW-Ziele sein.

„Wir wollen im ÖFB-Cup über­wintern“, lautet die klare Devise vor dem heutigen Auftritt ab 20 Uhr in Klagenfurt (im Livestream unter www.oefbcup.at). „Wir sind gewarnt, denn die Klagenfurter haben schon St. Pölten und Kapfenberg aus dem Cup geworfen. Das haben sie auch gegen uns vor“, weiß Wacker-Coach Karl Daxbacher, was seine Truppe erwartet. „Das ist durchaus vergleichbar mit einem Erste-­Liga-Auswärtsspiel. Die Gefahr, dass das Spiel auf die leichte Schulter genommen wird, besteht sicher nicht“, ist auch Flo Rieder voll auf die Kärntner fokussiert.

Neben der Fixgage von 15.000 Eur­o will man aus Tiroler Sicht auch bei der Auslosung des Viertelfinales im Lostopf vertreten sein. Verteidiger Harry Pichler, der sich gegen Ried eine Wadenverletzung zuzog, fehlt heute ebenso wie die noch angeschlagenen Martin Harrer, Michael Schimpelsberger und Okan Yilmaz.

Die Klagenfurter mit Ex-Wacker-Stürmer Thomas Hirschhofer und elf Legionären belegen zurzeit nur den neunten Platz in der Regionalliga Mitte. Die Pokalsiege gegen St. Pölten und Kapfenberg sahen zusammen nur rund 1000 Zuschauer in der Wörterhee-Arena...