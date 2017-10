Berlin – Trainer Peter Stöger wartet mit dem 1. FC Köln auch nach der zehnten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga auf den ersten Sieg. Am Samstag mussten sich die „Geißböcke“ bei Bayer Leverkusen trotz 1:0-Führung noch mit 1:2 geschlagen geben. Köln bleibt mit nur zwei Zählern Tabellenletzter.

Dortmund verpasste in der Liga zum dritten Mal in Serie einen Sieg. Die Borussia musste sich beim Aufsteiger in Hannover mit 2:4 geschlagen geben und wird die Tabellenführung nach dem Abend-Schlager zwischen Bayern München und RB Leipzig abgeben müssen. Schalke kam gegen Wolfsburg nach einem Gegentor tief in der Nachspielzeit nur zu einem 1:1, Hertha BSC setzte gegen den Hamburger SV mit 2:1 durch. Hoffenheim verlor daheim 1:3 gegen Mönchengladbach.

Die Niederlagenserie der Kölner in der Liga setzte sich auch im rheinischen Derby fort. Drei Tage nach dem erlösenden 3:1 im DFB-Pokal bei Hertha BSC verlor das Stöger-Team in Leverkusen. Dabei führte Köln zur Pause durch das erste Bundesliga-Tor von Sehrou Guirassy (23.). Leon Bailey (54.) und Sven Bender (73.) drehten die Partie aber für die Hausherren, bei denen Julian Baumgartlinger im Mittelfeld agierte.

Die Dortmunder enttäuschten erneut und kamen nur zu Treffern des später mit Rot vom Platz gestellten Dan-Axel Zagadou (27.) und Andrej Jarmolenko (52.). Hannover gewann dank der Tore von Jonathas (20./Elfmeter), Ihlas Bebou (40., 86.) und Felix Klaus (59.). Martin Harnik wurde nach seiner Erkrankung erst im Finish eingewechselt, bereitete den entscheidenden vierte Treffer der Hannoveraner dann vor. (APA)