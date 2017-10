Girona – Real Madrid hat im Kampf um die spanische Meisterschaft einen herben Dämpfer bei Aufsteiger FC Girona erlitten. Der Titelverteidiger unterlag am Sonntag 1:2 bei dem katalanischen Team. Im ersten Duell der beiden Teams in der Primera Division ging Real durch Isco (12.) in Führung, Christian Stuani (54.) und Portu (58.) drehten die Partie für den krassen Außenseiter und sorgten so für die erste Auswärtsniederlage von Real in der Liga.

Der Abstand vom Liga-Dritten Madrid zu Spitzenreiter FC Barcelona beträgt damit nach zehn Spieltagen schon acht Punkte. Zweiter ist der FC Valencia. (dpa)