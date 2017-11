Bremen/Wien – Andreas Herzog hat in seiner Kolumne auf der deutschen Website Deichstube.de seine Enttäuschung über die Absage des ÖFB bei der Wahl des neuen Teamchefs kundgetan. „Schade, ich wäre wirklich gerne Teamchef unserer Nationalmannschaft geworden. Das ist schon etwas enttäuschend. Aber ich wünsche Franco Foda wirklich alles Gute“, schrieb der Wiener. Für ihn werde sich etwas Anderes ergeben.

„Da bin ich optimistisch“, meinte der 49-Jährige. Dass ein Engagement bei seinem Ex-Club Werder Bremen zustande komme, glaube er aber nicht. „Bei Werder würde ich sofort als Trainer einsteigen, das ist ein ganz besonderer Verein für mich. Ich bin in den Medien schon oft als Kandidat gehandelt worden, aber es hat nie konkrete Gespräche gegeben. Deswegen rechne ich nicht damit, dass sich das diesmal ändern wird“, betonte Herzog. Bei Werder war am Montag Trainer Alexander Nouri freigestellt worden, Florian Kohfeldt übernahm interimsmäßig.

Herzog ärgere sich, wenn er liest, er hätte als Trainer nicht genügend Erfahrung. „Diese Trottelaussagen kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich habe über 100 internationale Spiele als Cheftrainer gemacht. So viele Spiele haben viele Trainer nicht mal in der Bundesliga hinter sich. Ich habe so viel erlebt, ich könnte sofort eine Mannschaft übernehmen“, schrieb der ÖFB-Rekordnationalspieler. „Ich kann warten, bin aber auch für andere Sachen offen.“

Schalke-Manager widerspricht Weinzierl

Der FC Schalke 04 hätte seinen ehemaligen Trainer Markus Weinzierl für ein Engagement als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft unter Umständen freigegeben. „Es gab eine Anfrage des österreichischen Verbands, ob wir bereit wären, Markus Weinzierl aus seinem Vertrag zu entlassen. Darauf haben wir ‚Ja‘ gesagt“, erklärte Schalkes Vereinssprecher Thomas Spiegel am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Danach habe es jedoch „keine weitere Kontaktaufnahme“ mehr gegeben - und für den Bundesligisten war der Fall damit offenbar erledigt.

„Ich kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen“, sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel dem Internet-Portal „derwesten.de“. „Einwände“ habe es nicht gegeben. „Allerdings hat sich danach von Beraterseite und von Seiten des ÖFB niemand mehr bei uns gemeldet.“

Weinzierl war einer der Kandidaten für die Koller-Nachfolge. In einem Interview mit dem „Kurier“ erweckte Weinzierl den Eindruck, dass ein Engagement in Österreich an der Freigabe-Verweigerung des Revierclubs gescheitert sei. Er habe dem Verband abgesagt, weil „Schalke keine Gespräche geführt hat über eine mögliche Vertragsauflösung“. Sein Ex-Club habe erst gar keinen Gespräche aufgenommen. „Keine Ahnung warum. Dadurch war es dann gar nicht mehr möglich, weitere Gespräche zu führen“, sagte Weinzierl, für den es eine „interessante Aufgabe“ gewesen wäre.

Der Kontrakt des 42-Jährigen, der auf Schalke nach einem Jahr vor der Saison beurlaubt worden war, läuft noch bis 2019. Für ein Engagement in Österreich hätten sich alle Beteiligten einigen müssen. (APA/dpa)