Rijeka – Noch hat Red Bull Salzburg den Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-Europa-League nicht sicher. Am Donnerstag kamen die „Bullen“ am vierten Spieltag zuhause gegen Konyaspor über ein 0:0 nicht hinaus, bleiben aber Tabellenführer von Gruppe I. Den nächsten „Matchball“ hat Salzburg am 23. November zuhause gegen Guimaraes, das Olympique Marseille 1:0 besiegte.

Durch das Ergebnis im Parallelspiel hätte Österreichs Serienchampion ein Sieg ohnehin nicht gereicht, um den ersten internationalen Winter seit drei Jahren vorzeitig zu fixieren. Zwei Wochen nach dem 2:0-Erfolg in Konya konnte man die Dominanz diesmal nicht in Tore ummünzen. Immerhin ist man auf der europäischen Bühne nun schon neun Spiele in Folge ungeschlagen und mit 8 Punkten weiter Gruppenleader vor Marseille (6), Konyaspor (4) und Guimaraes (4).

Austria Wien nach 4:1 in Rijeka im EL-Aufstiegsrennen

Die Wiener Austria darf weiter vom Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-Europa-League träumen. Die Favoritner feierten am Donnerstag im vierten Anlauf in der Gruppe D den ersten Sieg, setzten sich auswärts bei HNK Rijeka klar mit 4:1 durch. Die Truppe von Coach Thorsten Fink schaffte damit zwei Spiele vor Schluss den Sprung auf Rang drei, auf den Zweiten AEK Athen fehlen nur noch zwei Zähler.

Vor 8773 Zuschauern, darunter gut 1000 Konyaspor-Fans, hatte Salzburg in der ersten Hälfte ein spielerisches Übergewicht, fand im letzten Drittel aber kaum Lösungen und ließ sich von der kompakten Konya-Defensive immer wieder zu Fehlern zwingen. In der zehnten Minute zählte zudem ein Treffer von Duje Caleta-Car nicht, weil Munas Dabbur im Abseits stand. Konya-Tormann Serkan Kirintili parierte bei Schüssen Dabburs (28.) und Hannes Wolfs (32.). (APA)