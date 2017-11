Guimaraes – Vitoria Guimaraes hat die Aufstiegschancen in der Salzburg-Gruppe-I der Fußball-Europa-League am Leben gehalten. Die Portugiesen gewannen am Donnerstag zu Hause gegen Olympique Marseille 1:0 und halten nach dem ersten Sieg im vierten Spiel bei vier Zählern, wie Konyaspor nach einem 0:0 bei den voranliegenden „Bullen“ (8). Marseille hat sechs Zähler und verlor Patrice Evra schon vor der Partie.

Der 36-jährige französische Teamspieler sah vor Spielbeginn die Rote Karte. Auf einem Video und Bildern ist zu sehen, wie mehrere Spieler der Südfranzosen an der Werbebande mit einer Gruppe Zuschauer aneinandergeraten. Dabei ist unter anderem auch ein Tritt eines Marseille-Spielers gegen einen Zuschauer zu sehen. Evra war als Ersatzspieler vorgesehen.

Für die Entscheidung sorgte Guimaraes-Kapitän Paolo Hurtado (80.) per Kopf. Marseilles Boubacar Kamara sah in der 87. Minute noch die Ampelkarte. Am 23. November ist Guimaraes in Salzburg zu Gast, Konyaspor hat gegen Marseille Heimrecht. (APA)