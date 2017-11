Wien – Österreichs Meister der Saison 2018/19 darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Fixplatz in der Champions League machen. Nach dem 4:1 der Austria in Rijeka und dem Heim-0:0 von Salzburg gegen Konyaspor jeweils in der Europa League schob sich die heimische Liga in der UEFA-Fünfjahreswertung auf den in diesem Zusammenhang wichtigen Rang elf.

Sollte diese Platzierung bis zum Ende dieser Europacup-Spielzeit gehalten werden, wäre das Ticket für die „Königsklasse“ fix, sofern sich der Champions-League-Sieger 2019 über die nationale Meisterschaft für die nächste Auflage der Eliteliga qualifiziert.

Derzeit beträgt der Vorsprung auf den Zwölften Niederlande zwar nur 0,101 Punkte, allerdings droht den beiden verbliebenen „Oranje“-Vertretern Feyenoord (bisher null Punkte in der Champions League) und Arnheim (bisher ein Zähler in der Europa League) nach der Herbstsaison das Aus. Größere Gefahr geht möglicherweise vom 0,875 Punkte zurückliegenden 13. Tschechien aus, der noch drei Clubs in der Europa League im Rennen hat. In Lauerstellung befindet sich auch Griechenland. Der 14. muss mit seinen zwei verbliebenen Vereinen Olympiakos Piräus und AEK Athen 2,05 Punkte auf Österreich aufholen.

Sollte die heimische Liga Endrang zwölf einfahren, hätte immerhin noch Österreichs Cupsieger 2019 die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase definitiv in der Tasche. Bei einer Platzierung unter den Top-15 wäre die heimische Liga 2019/20 wie auch in der kommenden Saison mit fünf Vereinen international vertreten.

Österreich holte in dieser Europacup-Saison bisher 5,75 Punkte für die Fünfjahreswertung und ist damit die siebentbeste Nation, noch vor Ländern wie Deutschland, Portugal, Türkei, Niederlande, Griechenland oder der Schweiz. (APA)