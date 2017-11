Madrid – Fußball-Startrainer Jose Mourinho hat vor einem Gericht in Madrid zu Vorwürfen der Steuerhinterziehung in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro Stellung bezogen. „Das hat nur fünf Minuten gedauert“, sagte der 54-jährige Chefcoach von Manchester United nach seiner Anhörung am Freitag in der spanischen Hauptstadt.

Der Portugiese betonte beim Verlassen des Gerichtsgebäudes vor Journalisten, nach seiner Zeit als Trainer von Real Madrid (2010 bis 2013) habe er Spanien in dem Glauben verlassen, dass seine steuerliche Situation „völlig legal“ war. 2015 sei er aber von den spanischen Steuerbehörden zu einer Nachzahlung aufgefordert worden.

Mourinho: „Thema damit erledigt“

„Damals habe ich nicht diskutiert, habe gezahlt und mit dem Staat ein Übereinkunftsprotokoll unterzeichnet, dass damit alles beglichen ist. Genau das habe ich heute auch dem Richter gesagt. Für mich ist das Thema damit erledigt“, betonte Mourinho. Es ging damals um knapp 1,2 Millionen Euro.

Nach dieser Nachzahlung wegen zu wenig gezahlter Einkommensteuer entdeckten die spanische Behörden allerdings weitere mutmaßliche Unregelmäßigkeiten in den Steuererklärungen des Portugiesen, der als Coach mit dem FC Porto (2004) und Inter Mailand (2010) zweimal die Champions League gewann. Von 2011 bis 2012 soll er demnach insgesamt 3,3 Millionen Euro an Steuergeldern aus Bildrechten hinterzogen haben. Die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft bestätigte auf Anfrage entsprechende Medienberichte. (APA/dpa)