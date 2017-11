Innsbruck – So angeschlagen und geknickt wie nach dem 1:2 gegen Ried und der vierten Liga-Niederlag­e in Serie hat der Wattener Sportmanager seinen Trainer und Freund Thomas Silberberger (Bild) zuletzt gesehen, als die WSG in der Regionalliga in der Vergangenheit einmal 13 Punkte Rückstand auf Austria Salzburg hatte. Eines wollte der „Köcki“ aber auch gleich doppelt unterstreichen: „Wenn die Mannschaft nicht intakt wäre, könnte man nach einem 0:2-Pausenrückstand gegen so ein Team wie Ried auch unter die Räder kommen. Wir hätten uns aber mit einer starken Reaktion noch das 2:2 noch verdient. Und der ,Silbi‘ erreicht die Burschen immer noch.“

Köck brachte die Stimmungslage rund um das Gernot-Langes-Stadion gestern auf den Punkt: „Mir geht’s wahrscheinlich gleich wie jedem anderen: Wenn man gewinnt, holt man sich am Morgen die Zeitung und genießt den Kaffee. Wenn man verliert, will man nichts sehen und hören. Aber wir stellen uns weiter der Saison. Und schämen müssen wir uns sicher nicht.“

In Sachen Ballbesitz und einem Plus an Standardsituationen sind die Wattener fast Meister, in Sachen Punkte­ausbeute abgeschlagener Achter. „Es ist brutal. Schön langsam geht einem der Schmäh aus. Aber wenn man sieht, wie ein Buch­acher oder Mader in einer englischen Woche zweimal fräsen oder wie beispielsweise ein Katnik auf seine Einwechslung als Joker reagiert, bleibe ich dabei: Natürlich geht es um Siege und Punkte. Aber wir haben Charakter und Qualität. Und ich bin ein Freund davon, in so einer schweren Phase extre­m zusammenzuhalten.“ Mit Köcks Geisteshaltung soll die grünweiße Fahne nicht untergehen.

Ein Workshop bezüglich Zukunftsperspektiven steht in der Länderspielpause an, Orientierung ist nach dem fatalen Querlauf angesagt. Denn die zwei billigen Gegentreffer gegen Ried nach Einwurf und Freistoß durch die Spielfeldmitte taten sogar dem neutralen Beobachter vor dem Fernseher weh: „Ich weiß nicht, ob man was gegen solche Fehler trainieren kann. Das sind Fehlerketten, wo man bewusstlos wird“, leidet Köck. Morgen wird wieder trainiert. Die gesperrten Drazen Kekez und Flo Buchacher (5. Gelbe) muss man bei BW Linz (17.11.) ersetzen. (lex)